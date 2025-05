“Esperei por isso a vida toda”: Demi Lovato se prepara para o casamento

Demi Lovato está a poucos dias de dizer “sim” ao amor de sua vida, o músico Jordan “Jutes” Lutes, e enquanto os fãs contam as horas para ver como ela estará em seu grande dia, uma coisa é certa: a artista está passando por uma das transformações mais poderosas de sua vida — por dentro e por fora.

De acordo com o TMZ, o casamento acontecerá no fim de semana do Memorial Day em uma cerimônia íntima cujo local ainda não foi revelado. Embora o momento exato permaneça privado, Demi tem dado dicas nas redes sociais, e o que ela revelou surpreendeu a muitos: seu rosto parece mais sereno, seu olhar mais brilhante e seu estilo mais glamuroso e sofisticado do que nunca.

Demi Lovato Demi Lovato tem dado pistas de como será o casamento com Jordan Lutes

Um renascimento antes do “sim”

Longe de ser uma simples questão estética, essa transformação foi profundamente emocional. Nos últimos anos, Demi tem falado abertamente sobre suas lutas pessoais: transtornos alimentares, vício, problemas de saúde mental e uma luta constante para encontrar sua identidade. Tudo isso, combinado com o constante escrutínio da fama, deixou rastros visíveis. Mas hoje, dias antes de seu casamento, a estrela pop parece ter encontrado paz.

“Estou no meu auge. Me sinto mais eu mesma do que nunca”, escreveu ela recentemente em um de seus posts, onde parece ter um estilo mais inspirado nas divas clássicas de Hollywood, com toques que lembram Dita Von Teese, e uma energia mais serena.

Demi Lovato Demi Lovato reaparece com o rosto visivelmente diferente (Instagram)

Os fãs notaram as mudanças, notando que ela “parece mais jovem” e está “irradiando saúde”. Embora, é claro, nesta época de mudanças, não faltem críticos que até a acusam de recorrer a métodos como o Ozempic para se manter magra. Felizmente, cada vez mais fãs a defendem: “Estamos realmente apontando o dedo para uma mulher que sobreviveu a um transtorno alimentar?” “Demi está em sua era de paz. Se ela se sente bem consigo mesma, é isso que importa”, diz alguém nas redes sociais.

Demi Lovato O vídeo do Demi Lovato no TikTok desata debate sobre sua perda de peso (TikTok)

A própria Demi deixou claro seu relacionamento com seu corpo. Em 2021, ela confessou que havia “perdido peso acidentalmente ao parar de ficar obcecada por calorias”, deixando a cultura da dieta para trás e aderindo ao movimento de aceitação do corpo. Hoje, sua transformação é resultado da cura, de não ceder às pressões externas.

O amor como catalisador

Desde que conheceu Jordan Lutes em uma sessão de estúdio em 2022, algo mudou. “Senti uma faísca assim que o vi”, ela confessou no programa de Howard Stern. Embora tenham começado como amigos, a conexão entre eles se tornou mais forte e profunda. “Esperei por ele a vida toda”, disse ela, emocionada.

Demi Lovato e Jordan 'Jutes' Lutes (Foto: Instagram @ddlovato)

O relacionamento deu a Demi um novo centro emocional. “É muito fácil manter o foco com ele. Ele me ama, me apoia e me faz rir todos os dias”, disse ela. Em dezembro de 2023, o casal ficou noivo com um pedido de casamento íntimo e um anel em formato de pera, seguido de um jantar em família em um dos restaurantes favoritos de Demi em Los Angeles.

A artista compartilhou que não quer um casamento perfeito, mas sim uma celebração tranquila. “Não vou cantar no meu casamento, quero aproveitá-lo em paz”, disse ela em entrevista a Jimmy Fallon. E enquanto os preparativos continuam, uma coisa é clara: esta nova etapa é a sua vitória mais doce.

“Estou animada para me casar com o amor da minha vida... cada dia com você tem sido um sonho. Mal posso esperar para envelhecermos juntos”, disse ela.