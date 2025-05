A série mexicana viciante que acabou de chegar e está conquistando a todos na Netflix

Uma série mexicana lançada recentemente na Netflix se tornou um dos mais novos sucessos da plataforma, figurando rapidamente no top 10 das séries mais assistidas e chamando a atenção dos usuários.

É sobre ‘Cobras e Escadas‘, uma nova produção criada por Manolo Caro, o cérebro por trás do sucesso “A Casa das Flores”.

‘Cobras e Escadas’: a nova série na Netflix

É uma produção de oito capítulos, com cada episódio durando aproximadamente 40 minutos.

Serpientes y escaleras (Netflix)

Nesta história filmada em Guadalajara e dirigida por Manolo Caro, Cecilia Suárez interpreta Dora, a insignificante — ou talvez nem tanto — diretora de uma escola de prestígio que acaba se envolvendo em uma briga entre dois alunos. Embora o incidente pareça insignificante, logo ameaça seu maior sonho: tornar-se diretora.

É assim que a plataforma descreve essa produção que já está cativando diversos espectadores com sua mistura de comédia e drama.

Elenco e críticas de ‘Cobras e Escadas'

O elenco inclui nomes como Cecilia Suárez, Juan Pablo Medina, Margarita Gralia, Marimar Vega, Gerardo Trejoluna, Loreto Peralta, Martiño Rivas, Germán Bracco, Benny Emmanuel, Michelle Rodríguez e Alfredo Gatica.

Os críticos, por sua vez, deram boas avaliações à produção. Álvaro Cueva, do Diario Milenio, afirmou que “é provavelmente um dos títulos mais importantes da história musical do cinema mexicano. É uma ruptura completa com tudo o que já foi feito neste país (e em muitos outros)”.

Por sua vez, Juan Pablo Russo, do Escribiendo Cine, observou que se trata de “uma sátira escolar que expõe tensões de classe, o peso do poder e dilemas éticos em uma comédia onde o humor mascara o drama subjacente”.

Então, se você é fã de comédias e curte produções mexicanas, ‘Cobras e Escadas’ é uma boa alternativa recente para curtir na Netflix.