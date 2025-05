A série mais intrigante de 2025 chegou à Netflix e está arrebatando todos

Toda semana, novos filmes, séries, minisséries e documentários chegam à Netflix, com a esperança de se tornarem os próximos sucessos da plataforma. Mas poucos deles são lançados e imediatamente alcançam o primeiro lugar no top 10 de filmes mais assistidos.

É isso que uma cativante produção dinamarquesa está conseguindo, deixando todo mundo no serviço de streaming louco.

A série dinamarquesa de 2025 na Netflix

É ‘A Reserva’, uma produção de apenas seis episódios, o que a torna perfeita para assistir em apenas um dia.

Los secretos que ocultamos Reservatet. Sara Fanta Traore as Aicha Petersen in Reservatet. Cr. Courtesy of Netflix © 2024 (Photo Credit: Tine Harden/Netfli/Courtesy of Netflix)

Cecilie está convencida de que algo ruim aconteceu com sua vizinha Ruby, uma jovem au pair filipina que desapareceu em um dos bairros mais ricos do norte de Copenhague. Enquanto isso, Angel, a au pair de Cecilie, começa a investigar rumores que circulam entre as babás que trabalham na área, onde as suspeitas de crime aumentam.

Embora o desaparecimento de um estrangeiro não seja uma prioridade para a polícia, Aicha — a nova investigadora — aceitará toda a ajuda que puder encontrar, como a de Cecilie e Angel. Aos poucos, as estruturas de poder e os privilégios ocultos por trás das belas casas são revelados.

Mas o compromisso de Cecilie em descobrir a verdade sobre o desaparecimento de Ruby a coloca em uma situação difícil quando sua própria família se envolve na intriga. Agora, ela é forçada a confrontar suas inseguranças e a enxergar seus entes queridos e o ambiente em que está criando seus filhos sob uma nova perspectiva.

É assim que a plataforma descreve essa série, onde cada episódio dura aproximadamente 35 minutos e vai te deixar completamente grudado no sofá.

A produção foi criada por Ingeborg Topsøe e o elenco inclui nomes como Marie Bach Hansen, Danica Curcic, Lars Ranthe, Simon Sears, Sara Fanta Traore, Excel Busano e Donna Levkovski.

A série também foi aplaudida pela crítica

Joel Keller, do Decider, chamou o filme de “um suspense que não tenta distrair o espectador levando-o a muitos becos sem saída, e que conta uma história sobre classe, raça e riqueza no processo”.

Por sua vez, Karina Adelgaard, do Heaven of Horror, observou que se trata de “um híbrido de crime, suspense e mistério com seis episódios. Todos têm entre 30 e 40 minutos de duração, então são bem rápidos de assistir. Além disso, cada episódio termina com um suspense.”

Então, se você gosta de séries curtas e é fã de suspense, ‘A Reserva’ é uma excelente alternativa para curtir na Netflix.