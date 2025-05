Netflix: a aterrorizante minissérie em três partes baseada em uma história real assustadora chocante

Novos filmes, séries, minisséries e documentários são lançados toda semana, com a esperança de se tornarem os próximos sucessos da plataforma, e uma nova série documental que está repercutindo entre os usuários está conseguindo isso.

É uma produção baseada em uma história real de arrepiar que já está no top 10 das séries mais assistidas do serviço de streaming.

A minissérie chocante da Netflix

É sobre “Fred e Rose West: Uma História de Horror Britânica”, uma minissérie documental em três partes que foi lançada recentemente.

Fred e Rose West: uma história de terror britânica (Netflix)

Trata-se de uma série documental abrangente sobre a vida e os crimes da dupla de assassinos em série mais infame e prolífica da Grã-Bretanha. Com acesso exclusivo a gravações policiais de áudio e vídeo inéditas, a série em três partes mostra como as autoridades de Gloucestershire conseguiram desenterrar os restos mortais das doze vítimas dos Wests, construindo um caso contra elas e trazendo paz às famílias envolvidas.

“Também conta com a participação das famílias de algumas das vítimas, que compartilham — algumas pela primeira vez — a dor e o tormento que suportaram por décadas, desde o momento em que descobriram que seus entes queridos foram brutalmente assassinados, até o trauma que sofreram e a força que demonstraram durante o julgamento.”

É assim que a plataforma descreve esta produção dirigida por Daniel Dewsbury sobre um caso que chocou todo o Reino Unido.

No entanto, apesar do sucesso na Netflix, as críticas foram mistas. Lucy Mangan, do The Guardian, observou: “O que podemos fazer com essa informação? Qual o sentido de uma série que é apenas o resumo de uma história sombria e terrível?”

Enquanto Joel Keller, do Decider, observou que o documentário “faz um bom trabalho ao utilizar as gravações de áudio e vídeo que são a peça central da série documental, sem entrar nos detalhes do que é uma história muito complexa sobre os Wests e suas vítimas”.

Então, se você gosta de séries documentais sobre assassinos em série, “Fred e Rose West: Uma História de Horror Britânica” é uma boa alternativa para assistir na Netflix.