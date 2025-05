Séries turcas que vão te cativar desde o primeiro minuto e deixar você sem fôlego

Nos últimos anos, as séries turcas se tornaram um fenômeno global. Com tramas viciantes, atuações intensas e cinematografia impecável, essas produções encontraram espaço privilegiado nas principais plataformas de streaming. A razão? Suas histórias combinam drama emocional com mistérios que prendem o espectador na ponta da cadeira. Não se trata mais apenas de novelas românticas: a Türkiye está exportando thrillers psicológicos, ficção distópica e dramas judiciais com um nível de tensão que rivaliza com Hollywood.

ANÚNCIO

Se você está procurando uma nova obsessão que vai fazer você dizer “só mais um episódio” até as 3 da manhã, essas cinco séries turcas são para você. Mas esteja avisado: eles não são adequados para os fracos de coração.

Asaf

Asaf Cihangir Ceyhan como Asaf em Asaf. Cr. Courtesy of Netflix © 2024 (Melih Yıldırım/ Netflix/Courtesy of Netflix)

Disponível em: Netflix

Com apenas seis episódios, Asaf rapidamente entrou para o top 10 da Netflix. Sua trama começa com um acidente de trânsito, mas o que parece um incidente isolado se torna o início de uma espiral de escuridão e segredos. Asaf, um motorista com valores fortes e uma vida em reconstrução, se vê atraído para um mundo de intrigas e ameaças que colocará tudo o que ele mais preza em jogo.

Com um ritmo frenético e tensão constante, essa série atinge um crescendo de angústia em cada episódio. Aplausos ao elenco liderado por Cihangir Ceyhan e Burçin Terzioğlu, que elevam o drama a outro nível. Ideal para maratonar em uma noite… se sua ansiedade permitir.

Yargi

Séries Séries turcas que te deixarão sem fôlego (Max)

Disponível em: MAX

O que acontece quando você se apaixona por alguém que pode ser culpado do crime que você está tentando resolver? Esse dilema impulsiona Yargı, um thriller jurídico que entrelaça mistério e romance com precisão cirúrgica. Ilgaz, um promotor meticuloso, e Ceylin, um advogado impulsivo, estrelam esta história em que cada capítulo revela novas verdades... e novas mentiras.

ANÚNCIO

Os momentos de suspense são brutais, e as atuações, especialmente as dos protagonistas, conseguem transmitir aquela sensação de perigo iminente. Se você gosta de dramas com tensão emocional, reviravoltas inesperadas e dilemas morais impossíveis, Yargı se tornará seu novo vício.

Em linha reta

Disponível em: Netflix

Esqueça o amor romântico e prepare-se para uma luta implacável pelo poder. As the Crow Flies nos mostra o lado mais sombrio do mundo da mídia, onde Aslı, uma jovem jornalista ambiciosa, fará de tudo para destronar Lale, uma apresentadora consagrada.

Manipulação, sedução e traição alimentam uma narrativa carregada de tensão e erotismo, rompendo com os estereótipos clássicos da ficção turca. Miray Daner e Birce Akalay brilham nesta guerra total que expõe como a ambição pode devorar tudo.

Cabeça febril

Séries Séries turcas de alto impacto (Netflix)

Disponível em: Netflix

Em um mundo onde as doenças são transmitidas pela fala, Feverish Skull propõe uma premissa que é tão original quanto perturbadora. Murat, um ex-linguista imune a esse estranho mal, precisa escapar de uma cidade à beira do colapso enquanto é perseguido por uma organização governamental.

Esta série de oito partes combina ficção científica, suspense psicológico e comentário social em uma produção que impressiona por sua originalidade e qualidade visual. É impossível não pensar na realidade atual e como a linguagem pode se tornar uma arma.

Dügüm

Disponível em: Prime Video

Bergüzar Korel retorna com um papel de partir o coração como Neslihan, uma jornalista que investiga crimes... até que seu próprio filho é acusado de assassinato. Dügüm é uma bomba emocional envolta em suspense, onde a protagonista deve escolher entre seu dever como jornalista e seu instinto maternal.

LEIA TAMBÉM:

Estes são os 5 kdramas que quebram todas as regras com de cenas picantes

Cannes 2025: festival atualiza código de vestimenta e essas peças não serão mais permitidas

Eva Longoria causa sensação em Cannes com seu vestido nude, mas seu rosto rouba a cena: “Você não envelhece”

O dilema é brutal: proteger seu filho ou buscar a verdade a todo custo? Com atuações poderosas e uma narrativa sem trégua, esta série marca uma virada no catálogo turco do Prime Video.