Eva Longoria causa sensação em Cannes com seu vestido nude, mas seu rosto rouba a cena: “Você não envelhece”

A 78ª edição do Festival de Cinema de Cannes começou nesta terça-feira, 13 de maio, e aos poucos as celebridades começam a desfilar, seguindo uma nova regra rígida que visa dar ao evento um salto em direção à sofisticação, sobriedade e respeito, evitando a todo custo peças “nuas” e trajes muito “volumosos”.

Essa regra acabou surpreendendo mais de uma pessoa, e no passado alguns looks de Cannes quebraram esse dress code e acabaram sendo alguns dos mais comentados, não só pela extravagância dos looks, mas também pelos calçados, como os famosos tênis usados ​​por Bárbara Mori em 2023.

Tudo parece indicar que a regra foi imposta e não pode ser quebrada, já que há poucas horas foi anunciado que Halle Berry teve que trocar seu vestido no tapete vermelho por algo bem mais sóbrio e recatado da Chanel, porém, a atriz de ‘Mulher-Gato’ não foi a única a chamar a atenção, Eva Longoria também apareceu com um look deslumbrante ‘nua’.

Eva Longoria em Cannes Getty Images

Eva Longoria deslumbra em vestido nude no Festival de Cinema de Cannes

Antes de sua aparição no tapete vermelho do Festival de Cinema de Cannes, Eva Longoria compartilhou um ensaio fotográfico onde exibiu o look deslumbrante que usou ao chegar, composto por um vestido nude sexy com detalhes de lantejoulas, que ela combinou com sandálias bege e um penteado alto com ondas frescas. Seu look de beleza também destacou seus lábios com um vermelho dramático.

Mas esse visual deslumbrante não foi a única coisa que chamou a atenção de todos. Seu primeiro vestido justo foi apenas a cereja do bolo de um dos looks vencedores que já desfilaram desde o início deste festival.

Como esperado, a atriz de 50 anos caminhou pelo tapete vermelho do Festival de Cinema de Cannes com um visual futurista deslumbrante da coleção Primavera/Verão 2025 de Alta Costura de Tamara Ralph, apresentando um corpete sem alças e de gola alta que imitava uma armadura metálica dourada e se estendia até uma saia longa que tocava levemente o chão. Além disso, incluía uma cauda longa que combinava com o formato estruturado do vestido preto com detalhes em veludo.

Eva Longoria fez alguma coisa no rosto?

As reações ao seu visual foram rápidas e, além de levar para casa o título de mais elegante, Eva Longoria causou comoção com seu rosto, com alguns sugerindo que a atriz de Desperate Housewives poderia ter feito uma cirurgia plástica para parecer mais jovem.

“Essa mulher nunca envelhece”, “Você está maravilhosa”, “espetacular”, dizem os comentários que destacam esse primeiro look antes de sua caminhada pelo tapete vermelho do festival como um dos mais deslumbrantes que já vimos das celebridades que chegaram no primeiro dia de uma agenda que promete cativar os amantes da moda e do cinema mais uma vez este ano.