Cannes 2025: festival atualiza código de vestimenta e essas peças não serão mais permitidas

O Festival de Cinema de Cannes celebrará sua 78ª edição, marcando o início da jornada rumo à cobiçada Palma de Ouro em 2025. Este evento está consolidando sua posição como uma plataforma importante para a estreia e o lançamento das produções cinematográficas mais notáveis ​​do cenário internacional.

Para os amantes do cinema e da moda, um dos momentos mais esperados é o tapete vermelho. Lá, estrelas da sétima arte desfilam com trajes que primam pela originalidade e extravagância, tornando-se um espetáculo à parte.

Este ano, no entanto, os organizadores modificaram o código de vestimenta. Após incidentes anteriores envolvendo certas celebridades, foi anunciado que “nudez e roupas excessivamente volumosas não serão bem-vindas dentro do Palácio”.

Festival de Cinema de Cannes, anúncio dos participantes na 78ª edição, em 10 de abril de 2025, em Paris (AP Foto/ AP (Michel Euler/AP)

Cannes proíbe certos tipos de looks

Segundo a Variety, a decisão é uma resposta a incidentes como o de 2022, quando uma manifestante apareceu de topless no tapete vermelho, e o caso recente de Bianca Censori, que usou um vestido transparente durante o Grammy Awards. Em resposta, a organização reforçou medidas para evitar que incidentes semelhantes aconteçam novamente durante o festival.

Em comunicado, e de acordo com o “marco institucional” do evento e a legislação francesa, o Festival de Cinema de Cannes formalizou em seus estatutos regras que já existiam, mas que agora serão aplicadas com mais firmeza.

Embora os organizadores garantam que não tomarão uma posição radical, eles enfatizaram que a nudez é estritamente proibida.

Além disso, o festival especificou que “se reserva o direito de negar acesso a indivíduos cujas roupas possam dificultar a circulação de outros participantes ou complicar a disposição dos assentos nas salas de exibição”. Isso significa um controle mais rigoroso sobre o traje, o que pode afetar a logística do evento.

Os anfitriões podem negar a entrada àqueles que não cumprirem o código de vestimenta estabelecido, reafirmando assim o compromisso do festival com um ambiente que combina elegância, respeito e ordem.