“São idênticas”: Salma Hayek mostra nova foto com a mãe e semelhança surpreende a todos

Salma Hayek surpreendeu a todos ao compartilhar uma nova foto com sua mãe no Dia das Mães, causando comoção e uma onda de comentários devido à forte semelhança entre as duas.

O mundo todo comemorou o Dia das Mães neste domingo, 11 de maio, quando as rainhas do lar foram homenageadas com diversas comemorações e mensagens emocionantes nas quais diferentes pessoas expressaram seu amor pelas mães.

Como era de se esperar, aos poucos, diversas celebridades, entre elas Salma Hayek, compartilharam uma série de imagens e mensagens emocionantes nas quais expressaram seu amor pela mãe..

Salma Hayek Com 58 anos, Salma Hayek impõe tendência ( Mike Coppola/Foto: Getty Images)

Salma Hayek dedica mensagem comovente à mãe

Como manda o calendário mexicano, Salma Hayek, fiel à sua forma, dedicou uma mensagem de amor à sua mãe, Diana Jiménez Medina, que nasceu em Salina Cruz, no México, e se destacou como cantora de ópera e caçadora de talentos de ascendência espanhola.

Como a atriz costuma fazer, mais uma vez ela deixou seus seguidores verem um pouco de seu cotidiano e sua versão mais natural com uma imagem em que exibiu sua mãe, comemorando o Dia das Mães, por meio de uma fotografia onde aparecem posando juntas, enquanto Salma Hayek usava um deslumbrante vestido dourado, sua mãe, com um penteado volumoso e levemente ondulado, sorri para a câmera com um vestido camisa azul com maquiagem discreta acentuando seus lábios com um tom vermelho deslumbrante.

Escrevendo uma mensagem em inglês e espanhol, Salma Hayek expressou seu amor por sua mãe no Dia das Mães, destacando seu amor e sabedoria: “Feliz Dia das Mães, mãe, e a todas as mães do mundo. Obrigada pela sua força, sua sabedoria e pelo amor infinito que você deu às nossas vidas. Eu te amo de todo o meu coração.”

Salma Hayek junto a sua mãe Diana Jiménez Medina Instagram: @salmahayek (Instagram: @salmahayek)

Salma Hayek surpreende pela semelhança com a mãe

Embora Salma Hayek não compartilhe muitas imagens de sua família, desta vez ela recorreu às redes sociais para celebrar o Dia das Mães com uma nova imagem na qual ela é vista sorrindo ao lado da mulher que lhe deu a vida.

A reação dos seguidores não demorou a chegar, e alguns destacaram a grande semelhança de Salma Hayek com a mãe, que completou 80 anos em julho passado com uma grande festa organizada pela filha em Los Angeles, Califórnia, onde a atriz cantou “La Sandunga” para ela.

Muitos destacaram a grande semelhança entre as duas, apontando que a atriz herdou a beleza da mãe, com alguns comentários dizendo: “Você se parece com ela”, “Eu consigo ver de onde você tirou essa beleza”, “Vocês são tão parecidas!!! E vocês duas são lindas”, “Nossa, sua mãe é linda. Agora eu sei de onde você tirou essa beleza”.