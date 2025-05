“Nem eles acreditam”: Meghan Markle e príncipe Harry reaparecem muito apaixonados, mas as redes questionam

Meghan Markle e o príncipe Harry foram vistos parecendo mais afetuosos do que nunca no show Cowboy Carter de Beyoncé em Los Angeles, onde curtiram uma animada noite de encontro no SoFi Stadium. Mas embora as imagens parecessem saídas de um conto de fadas, um gesto do duque desencadeou uma onda de críticas que deixou muitos se perguntando se o amor deles ainda é tão real quanto parece.

A duquesa de Sussex, de 43 anos, compartilhou um carrossel de fotos e vídeos no Instagram mostrando momentos íntimos com Harry durante o show. Em uma delas, o príncipe é visto dando-lhe um beijo no rosto enquanto ela sorri docemente. Em outra, Meghan dança energicamente usando o chapéu estilo cowboy do marido, que traz uma mensagem personalizada com os nomes “Archie, Lili, My Love” gravados na aba.

“Sobre ontem à noite... Obrigada @beyoncé e equipe por um show incrível (e um encontro tão divertido)! Todo o carinho”, escreveu Meghan na publicação, deixando claro que elas se divertiram muito. No entanto, nem todos ficaram convencidos.

Ternura ou atuação? Um gesto de Harry levantou dúvidas

Embora as imagens transmitam a sensação de um casal apaixonado, um dos vídeos compartilhados levantou dúvidas. Nele, Meghan é vista dançando entusiasticamente na frente de Harry, que mal se move, com uma expressão um tanto perdida, não retribuindo o mesmo nível de emoção. Sua atitude foi descrita por alguns usuários como “desconfortável”, “forçada” e até mesmo “encenada”.

“Eles nem acreditam”, “são tão falsos e fingidos”, “querem se ver apaixonados, mas simplesmente não dá certo para eles”.

Apesar disso, Meghan garante que eles estão vivendo uma nova fase de conexão. Em uma entrevista recente à People, ela falou sobre um “segundo período de lua de mel”, motivado por seu retorno a projetos criativos. “Meu marido me conheceu quando eu tinha o Tig, e agora ele vê aquele brilho nos meus olhos novamente”, disse ela. “É quase como voltar ao começo, quando me vi escrevendo, editando, sendo criativo... Acho que ele adora assistir isso tanto quanto eu adoro fazer isso.”

Mas enquanto Meghan parece estar aproveitando ao máximo essa nova fase de sua vida, alguns não conseguem deixar de se perguntar se Harry está tão feliz quanto ela.

Meghan Markle Meghan compartilhou um carrossel de fotos e vídeos de sua “date night” com Harry (Instagram)

Príncipe Harry em apuros

Enquanto Meghan e Harry tentam parecer mais próximos do que nunca em público, as coisas não parecem tão harmoniosas nas frentes jurídica e familiar. O príncipe Harry, duque de Sussex, sofreu um novo revés legal após perder seu apelo para obter segurança financiada pelo estado durante suas visitas ao Reino Unido. O Tribunal de Apelações de Londres decidiu contra ela na sexta-feira passada, reforçando a decisão de que ela não terá mais proteção policial financiada pelos contribuintes, como tinha antes de deixar suas funções como membro da realeza.

Após a decisão, Harry deu uma entrevista à BBC na qual abriu seu coração e falou sobre o profundo rompimento com sua família:

Príncipe Harry (Ben Stansall/POOL photo via AP) (Ben Stansall/AP)

“Seria bom se reconciliar com a Família Real”, disse ele, embora reconhecesse que o contato com seu pai, o Rei Charles III, é praticamente inexistente. “Ele não está falando comigo sobre essa questão de segurança”, disse ele, observando que autoridades do Palácio de Buckingham o “pressionaram” em questões relacionadas à sua proteção.

“Não sei quanto tempo resta ao meu pai. Houve tantos desentendimentos... mas não adianta continuar discutindo”, declarou ela com um toque de tristeza. Ele também admitiu que alguns membros da realeza nunca o perdoarão por publicar suas memórias, Spare, ou outros episódios que contribuíram para a tensão.

O conflito familiar parece ir além de desentendimentos: segundo o Page Six, uma fonte próxima à família real afirmou que o verdadeiro motivo do afastamento é a falta de confiança.

“Sinceramente, acho que ninguém confia nele, e esse é o ponto principal”, explicou. A desconfiança também chegaria a Meghan Markle. “Pode haver espaço para perdão, mas eles não vão esquecer. Perdão e confiança são duas coisas diferentes.”