Justin Bieber surpreende a esposa com mariachis no Dia das Mães

Justin Bieber parabenizou sua esposa no Dia das Mães com mariachis, como mostrado em um vídeo que ele postou nas redes sociais. A situação gerou inúmeros comentários de seus seguidores, que ressaltaram o quanto a surpresa foi encantadora. Ainda assim, tudo isso acontece em um cenário de escândalos envolvendo o cantor, que foi acusado de abuso de drogas.

Algumas semanas atrás, Justin Bieber foi alvo de diversas polêmicas, já que seu comportamento errático nas redes sociais deu muito o que falar; Além dos constantes desentendimentos com paparazzi, surgiu um boato de que Hailey Bieber entrou em contato com um advogado para discutir a possibilidade de colocar o cantor de “Peaches” sob tutela.

Além disso, em meio a preocupações com o bem-estar de Justin Bieber, o artista postou um vídeo no Instagram no qual é visto dando as boas-vindas a Sexyy Red e beijando-a na bochecha depois que ela se senta ao lado dele, o que chamou a atenção de seus seguidores e gerou especulações sobre seu casamento.

Justin e Hailey Bieber Imagem de Getty Images

Justin Bieber parabeniza Hailey pelo Dia das Mães

Justin Bieber deixou claro para seus mais de 294 milhões de seguidores no Instagram que seu casamento está indo muito bem, dedicando algumas postagens à esposa no Dia das Mães; Em uma publicação, ela publicou fotos da empresária lhe desejando um bom dia e, em outra, compartilhou um vídeo de um grupo de mariachis tocando uma música para ela.

No vídeo, Hailey Bieber é vista sorrindo enquanto observa os mariachis entrarem ao ritmo de ‘Cielito Lindo’, o que gerou vários comentários entre seus seguidores, como: “Justin, irmão, você é mexicano agora”, “Justin ensinando os jovens a celebrar seu parceiro”, “O México está sempre presente”, “Você faz isso pela Hailey e me faz apaixonar” e “Marido do ano”.