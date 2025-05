Beijou o filho na boca? A foto de Shakira com Sasha que causou polêmica nas redes sociais

Em meio às comemorações do Dia das Mães, Shakira compartilhou uma série de imagens com os filhos Sasha e Milan, que apareceram nas redes sociais neste fim de semana, provando que herdaram o talento da mãe com o lançamento da nova música “The One”, parte da academia de música “Let it Beat”.

Com esta estreia musical, os filhos de Shakira deixaram claro que provavelmente seguirão os passos da cantora, não os de Piqué, no futebol. Isso emocionou ‘La Loba’, que compareceu à festa de inauguração do ‘Let It Beat’ em 8 de maio para aplaudir a conquista de seus filhos.

Agora, por ocasião do Dia das Mães, Shakira dedicou uma mensagem emocionante aos seus filhos e às mulheres que, como ela, são mães solteiras, demonstrando sua força: “Com minha amiga Claudia. Enviando amor a todas as mães solteiras que, apesar dos desafios, continuam a seguir em frente por seus filhos”, escreveu a nativa de Barranquilla nas redes sociais, enquanto compartilhava alguns vídeos com Sasha e Milan em frente ao piano.

A foto de Shakira com Sasha que causou polêmica

Shakira compartilhou uma série de fotos para comemorar o Dia das Mães, mostrando-a passando um tempo com seus filhos, Sasha e Milan, enquanto os três tocavam “All of Me” no piano na mansão da cantora em Miami.

Uma a uma, as imagens revelaram a profunda conexão que ela tem com os filhos, bem como seu amor pela música. No entanto, uma das imagens chamou mais a atenção quando os usuários acusaram Shakira de beijar seu filho mais novo, Sasha, nos lábios.

Na imagem, os dois aparecem no palco enquanto a pequena lhe dá um beijo carinhoso que causou polêmica, já que, enquanto alguns apontaram que ela o beijou na boca, outros garantiram que isso foi um mal-entendido e que foi o ângulo que os prejudicou.

Shakira é criticada por supostamente beijar o filho na boca

Shakira, assim como outras celebridades, está no olho do furacão por beijar o filho na boca, o que causou indignação entre seus seguidores, que logo a atacaram, alegando que esse tipo de ação não é apropriada para menores.

Embora seja provavelmente uma brincadeira visual e não um beijo nos lábios, Shakira foi duramente criticada nas redes sociais com comentários afiados nos quais os usuários expressaram sua rejeição:

“Crianças não são beijadas na boca, por respeito a elas e por higiene”, escreveu um usuário nas redes sociais, enquanto outros esclareceram que Shakira nunca beijou o filho na boca e que, na foto, o menino pode ser visto beijando a bochecha da cantora: “A boca da Shakira mudou de posição”, “ela não está beijando ele na boca hahaha é na bochecha”.