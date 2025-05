Indireta? Foto de príncipe Harry e filhos é publicada após confissão de que quer “se reconciliar” com sua família

Mais uma vez, o príncipe Harry se viu sob os holofotes após ser anunciado na última sexta-feira, 2 de maio, que ele havia perdido o processo no qual o quinto herdeiro do trono apelou da decisão da coroa britânica de retirar equipamentos de segurança financiados publicamente durante sua visita ao Reino Unido.

Após o anúncio dessa decisão, o príncipe Harry expressou sua decepção e seu desejo de se reconciliar com sua família, de quem ele permaneceu afastado desde que deixou os deveres reais e se mudou para os Estados Unidos com sua esposa, Meghan Markle, e seus filhos.

Ela também revelou que o Rei Charles III não está atendendo suas ligações, afirmando que um dos motivos para isso não foi sua renúncia aos deveres reais, mas também o lançamento de suas memórias: “Alguns membros da minha família não me perdoam por escrever um livro, e nunca me perdoarão por muitas outras coisas, mas eu adoraria uma reconciliação com minha família. Não adianta mais brigar.”

Príncipe Harry (Carl Court/Getty Images)

Meghan Markle compartilha nova foto dos filhos com o príncipe Harry

Depois que o príncipe Harry fez essas confissões sobre sua situação familiar com o rei Charles III, Meghan Markle compartilhou uma fotografia carinhosa onde o filho mais novo de Lady Di pode ser visto, junto com seus filhos, Archie e Lilibet Diana.

A imagem os mostra curtindo um dia em família em sua residência em Montecito, em Santa Bárbara, Califórnia, onde moram há cinco anos desde que deixaram a Família Real Britânica em 2020.

Sem deixar nenhuma mensagem além de uma fotografia em preto e branco, Meghan Markle mostrou como é a relação do príncipe com os filhos, carregando a filha Lilibet nos ombros e caminhando de mãos dadas com Archie, que atualmente têm 3 e 5 anos, respectivamente. Além disso, eles aproveitaram o ambiente natural completamente descalços, enquanto Harry usava jeans e camisa, esquecendo as formalidades da realeza.

Príncipe Harry junto a seus filhos, Archie e Lilibet Diana Instagram: @meghan (Instagram: @meghan)

Alguns interpretaram esta imagem como uma resposta ao desejo do príncipe Harry de reconciliação com sua família e sua recente derrota no apelo por proteção policial no Reino Unido, demonstrando que, apesar das dificuldades, a família segue em frente com determinação e enfrenta o que vier.