Taylor Swift e Travis Kelce recusam convite para o Met Gala 2025 e explicam o porquê

Na última semana, no dia 5 de abril, aconteceu um dos eventos mais esperados do mundo da moda, o Met Gala. Apesar da presença de vários artistas, os usuários das redes sociais rapidamente questionaram a ausência de Taylor Swift e Travis Kelce, que decidiram recusar o convite para a gala.

O casal de celebridades se tornou um dos mais populares da indústria do entretenimento; No entanto, independentemente da decisão de tornar o relacionamento público, a cantora e o atleta também optaram por manter certos aspectos do relacionamento longe dos holofotes, para evitar polêmicas.

Taylor Swift e Travis Kelce recusam convite para o Met Gala 2025

Sobre a ausência no evento de moda, segundo o TMZ, Taylor Swift e Travis Kelce teriam sido convidados para o Met Gala 2025; No entanto, eles tiveram que rejeitá-lo, por razões relacionadas às suas agendas.

Da mesma forma, tudo parece indicar que o casal está tentando ficar longe dos holofotes para desfrutar de maior privacidade durante sua fase pessoal e profissional, considerando que Taylor Swift tem sido alvo de críticas após ser implicada nos processos judiciais de Blake Lively contra Justin Baldoni.

Taylor Swift pode ter que ir à justiça pelo processo entre Justin Baldoni e Blake Lively

De acordo com a revista Who, apesar do julgamento entre Justin Baldoni e Blake Lively estar a cerca de um ano de distância, uma fonte próxima ao Daily Mail confirmou que Taylor Swift pode ser chamada para depor, já que o ator alegou que sua colega de elenco ameaçou usar certas personalidades para arruinar sua carreira.

As informações do Daily Mail geraram uma onda de reações entre os usuários que acompanham essa disputa judicial; No entanto, é importante ressaltar que nenhum dos envolvidos no caso esclareceu a situação, pois tudo indica que eles estão tentando não atrapalhar o andamento legal do julgamento que enfrentarão.