O suspense intenso e cheio de ação que está quebrando recordes de audiência na Netflix

Toda semana, novos filmes, séries, minisséries e documentários surgem na Netflix, com a esperança de se tornarem os próximos sucessos da plataforma e, assim, entrarem para a lista dos 10 mais assistidos.

E é exatamente isso que está acontecendo com este filme alemão, que está causando sensação no serviço de streaming.

O filme cativante que está arrebatando a Netflix

É ‘Exterritorial’ ou ‘Fora de Jurisdição’ como título no Brasil, um filme de 109 minutos escrito e dirigido por Christian Zübert, que mistura suspense com ação.

Fora de Jurisdição O filme que é sucesso na Netflix (Sasha Ostrov)

Durante uma visita ao consulado americano em Frankfurt, o filho de uma ex-soldada das Forças Especiais desaparece sem deixar vestígios. Ninguém se lembra de tê-lo visto.

Sara sabe que as autoridades alemãs não têm jurisdição dentro do consulado e que, se a forçarem a sair, ela poderá nunca mais ver o filho. Em sua tentativa desesperada de encontrá-lo, ela se aprofunda no labirinto do prédio, alheia ao perigo crescente da conspiração nefasta que a cerca.

A produção estreou recentemente na plataforma e rapidamente subiu ao primeiro lugar no top 10 de séries mais assistidas.

O elenco inclui nomes como Jeanne Goursaud, Dougray Scott, Lera Abova, Kayode Akinyemi e Annabelle Mandeng.

Os críticos também elogiaram o filme. Karina Adelgaard, do Heaven of Horror, observou que “é divertido o suficiente para recomendar assistir. Além disso, tem todos os vilões clássicos e uma heroína deslumbrante, então é bem divertido”.

Por sua vez, Diego Lerer, da Micropsia Cine, afirmou que é “uma ótima premissa, algumas cenas de ação muito boas, mas um roteiro que começa a perder força no meio da história e nunca mais se recupera”.

Então, se você gosta de filmes de ação e suspense, ‘Fora de Jurisdição’ é uma ótima opção para curtir na Netflix.