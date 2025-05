O legado continua: Karate Kid Legends chega para unir gerações e nos encher de nostalgia

The Karate Kid: Legends continua com o legado

Já se passaram 41 anos desde a estreia de Karatê Kid, em junho de 1984, a história de superação, disciplina e amizade que marcou milhões e agora retorna mais forte do que nunca com Karatê Kid: Legends, da Sony Pictures Releasing.

O filme, que estreou nas telonas em 8 de maio, está mais do que pronto para unir duas gerações de fãs e prestar homenagem a uma saga que transcendeu o tempo, o cinema e as fronteiras culturais.

O novo filme não apenas preenche a lacuna entre o clássico estrelado por Ralph Macchio e o remake de 2010 estrelado por Jaden Smith, mas também declara que o espírito de luta, orientação e transformação pessoal de Karate Kid continua vivo.

The Karate Kid The Karate Kid foi um marco na história do cinema (Columbia Pictures)

Uma estreia que promete fazer história

Karate Kid: Legends não é apenas uma celebração do passado, mas um compromisso com o futuro. Com um elenco diversificado que inclui Sadie Stanley, Joshua Jackson e Ming-Na Wen, o filme abraça novos rostos e conflitos, sem perder a alma que o tornou atemporal.

E para comemorar sua chegada, Ralph Macchio, Ben Wang e Joshua Jackson causaram entusiasmo no tapete vermelho do Mitikah Shopping Center, ao sul da Cidade do México, deixando claro que esta franquia ainda tem muitos capítulos a serem escritos.

O dojo está aberto, as aulas continuam e o espírito do Karate Kid continua forte como sempre.

The Karate Kid: Legends The Karate Kid: Legends continua com o legado (Sony Pictures Releasing)

Sobre o que é o novo filme?

Depois de perder seu pai, o jovem prodígio do kung fu Li Fong deixa Pequim e se muda para Nova York com sua mãe. Ela enfrenta a dor, o bullying e o desafio de se adaptar a uma nova vida. Quando um amigo precisa de sua ajuda, Li se inscreve para um torneio de caratê. Com a orientação do Sr. Han e a ajuda inesperada de Daniel LaRusso, ele une dois estilos de luta para enfrentar o maior desafio de sua vida.

O legado continua

Karate Kid: Legends

A jornada começou na década de 1980 com a história de Daniel LaRusso (Ralph Macchio), um adolescente que aprende a se defender e crescer com a orientação do sábio Sr. Miyagi (Pat Morita). Esse filme não só nos deu uma das falas mais icônicas do cinema (“Coloque cera, retire cera”), como também estabeleceu uma fórmula emocional que misturava artes marciais, amizade intergeracional e valores humanos.

Ao longo dos anos, a franquia se expandiu com três sequências, uma série animada, um remake de 2010 estrelado por Jackie Chan e Jaden Smith — que, embora trocasse o caratê pelo kung fu, manteve o cerne da história intacto — e, mais recentemente, a série de sucesso Cobra Kai, que revitalizou o universo para uma nova geração.

Cobra Kai Cortesía: Netflix

Agora, The Karate Kid: Legends promete unir todos esses mundos. O filme apresenta Li Fong (Ben Wang), um jovem prodígio do kung fu que se muda para Nova York após uma tragédia familiar. Entre luto, adaptação e conflitos escolares, ele acaba encontrando um propósito ao unir duas filosofias marciais: o kung fu de seu mestre Han (Jackie Chan) e o karatê de Daniel LaRusso (Ralph Macchio). O resultado: uma história poderosa sobre identidade, legado e evolução.

O fenômeno do Karate Kid: além dos chutes

The Karate Kid: Legends The Karate Kid: Legends continua com o legado (Sony Pictures Releasing, Columbia Pictures)

Karatê Kid não é apenas um filme de artes marciais: é uma carta de amor ao poder da mentoria, da autodisciplina e da resiliência. Seu impacto é duradouro porque aborda temas universais como bullying, crescimento pessoal, busca por pertencimento e superação de medos internos.

Soma-se a isso o carisma de seus personagens. Do adorado Sr. Miyagi a vilões inesquecíveis como Johnny Lawrence e John Kreese, até novos rostos como os de Cobra Kai e Legends, cada um trouxe novas camadas a um universo emocionalmente rico.

Em uma era de reinicializações, Karatê Kid provou que uma história bem contada pode continuar a crescer com coerência e coração. O retorno de Macchio e Chan no mesmo filme não só emociona os fãs de longa data, mas também prepara o terreno para uma nova era em que os estilos se misturam e as lições permanecem.