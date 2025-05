“Não se deve criticar as crianças”: vídeo infantil de filhos de Shakira gera críticas polêmicas

Os filhos de Shakira, Milan e Sasha, fizeram sua estreia musical no show de talentos Let It Beat, uma renomada escola de música que forma jovens artistas desde cedo. As expectativas eram altas e os pequenos não decepcionaram: junto com os colegas de classe, lançaram seu primeiro álbum, intitulado ‘All for You’, produzido por Guillermo Vadala e Nerina Nicotra, com o apoio da Sony Music Latin.

O momento foi compartilhado nas redes sociais pela instituição com a frase: “Assistimos ao nascimento de novos talentos que, com apenas uma nota, já conseguem emocionar as pessoas”. E, de fato, o vídeo de Milan cantando no palco se tornou viral em poucas horas.

Comentários como “Eles definitivamente herdaram o talento da mãe” e “Eles são todos estrelas” inundaram as plataformas. Entretanto, em meio à admiração também surgiu uma observação perturbadora que desencadeou um profundo debate.

Críticas que marcam: o peso do escrutínio sobre as crianças

Vários internautas notaram que Milan e Sasha pareciam estar se segurando enquanto assistiam ao vídeo, como se estivessem evitando dançar ou se emocionar completamente. “Eles parecem inibidos”, “Eles não parecem tão livres quanto nos shows das mães”, comentaram alguns usuários. Outros responderam imediatamente: “É por isso que as crianças não criticam umas às outras”.

A frase foi repetida por várias pessoas e resume o sentimento de muitos: a liberdade de expressão e a alegria das crianças podem estar sendo cerceadas pelas duras críticas que receberam no passado.

Shakira Os filhos de Shakira debutaram em seu próprio projeto musical (TikTok)

Embora essas sejam apenas suposições dos usuários baseadas no que a linguagem corporal das crianças pode estar indicando, não seria irracional pensar que elas foram afetadas de alguma forma pelas críticas que abundam nas mídias sociais.

Lembre-se que durante as apresentações de Shakira, crianças foram vistas dançando e curtindo o show. No entanto, eles acabaram sendo alvo de críticas cruéis por seus movimentos, que foram descritos como “ridículos”. Além do absurdo, esses comentários apenas refletem uma preocupante falta de empatia para com os menores.

E embora Shakira tenha tentado manter seus filhos longe dos olhos do público, nem sempre foi possível. Sua posição como uma superestrela global a obriga a viver sob constante escrutínio, e seus filhos, infelizmente, não são exceção.

Influenciador ataca filhos de Shakira da forma mais cruel

Shakira O influencer Temach critica os filhos de Shakira (Instagram)

Um dos ataques mais virais e condenados veio do polêmico influenciador Luis Castillejo, mais conhecido como El Temach. Em um vídeo postado online, ele criticou duramente Sasha por sua linguagem corporal, sugerindo que ela “parecia efeminada” e atribuindo isso à suposta ausência de sua figura paterna, Gerard Piqué.

“O pai é necessário porque ele é uma criança que foi separada e está crescendo em um ambiente com a mãe em turnê”, disse ele. Não satisfeita, ela concluiu com a ideia de que os meninos deveriam fazer “coisas masculinas”, como usar furadeiras ou consertar carros. As mídias sociais reagiram rapidamente, chamando suas ideias de misóginas, homofóbicas e prejudiciais. Um discurso que, longe de ser uma opinião, pode ter consequências reais para o bem-estar emocional das crianças.

A estreia de Milan e Sasha tinha tudo o que precisava para ser uma celebração do talento, da criatividade e da arte das crianças. E embora muitos tenham vivenciado isso dessa forma, também foi uma oportunidade de refletir sobre os perigos de criticar menores pela sua maneira de se expressar. Porque sim, as crianças não se criticam. Eles são acompanhados, são aplaudidos e, acima de tudo, são protegidos.