Met Gala 2025: os melhores looks do evento de moda para celebrar o dandismo negro

O Met Gala, um dos eventos mais importantes do mundo da moda, é realizado no Metropolitan Museum of Art, em Nova York, seguindo a tradição da primeira segunda-feira de maio.

Este ano, o tema “Superfine: Alfaiataria no Estilo Negro” e o código de vestimenta “Feito sob medida para você” prometem uma mostra de trajes que celebram a alfaiataria e o dandismo negros, prestando homenagem à influência da comunidade negra na moda.

O evento, organizado pela editora-chefe da Vogue, Anna Wintour, reúne cerca de 600 figuras influentes do entretenimento, moda, música e política, com anfitriões como Colman Domingo, Lewis Hamilton, A$AP Rocky, Pharrell Williams e LeBron James como presidente honorário.

A exposição do Costume Institute, que abre com a gala e acontece de 10 de maio a 26 de outubro, explora a moda como uma ferramenta de resistência e identidade, inspirada no livro Slaves to Fashion, de Monica L. Mille.

Embora a gala em si seja um evento privado e não transmitido, o tapete vermelho é o foco principal, onde os convidados interpretam o código de vestimenta com looks que variam de ternos sob medida a reinterpretações ousadas do dandismo negro.

Tapete vermelho do Met Gala 2025

Alex Newell

Met Gala 2025 (Dia Dipasupil/Getty Images)

Coco Jones

Met Gala 2025 (Jamie McCarthy/Getty Images)

Lewis Hamilton

Met Gala 2025 (Savion Washington/Getty Images)

Whoopi Goldberg

Met Gala 2025 (Jamie McCarthy/Getty Images)

Sadie Sink

Met Gala 2025 (Dia Dipasupil/Getty Images)

Kara Young

Met Gala 2025 (Jamie McCarthy/Getty Images)

Venus Williams

Met Gala 2025 (Jamie McCarthy/Getty Images)

Lupita Nyong’o

Met Gala 2025 (John Nacion/Getty Images)

Zoe Saldaña

Met Gala 2025 (Jamie McCarthy/Getty Images)

Pamela Anderson

Met Gala 2025 (Jamie McCarthy/Getty Images)

Zendaya

Met Gala 2025 (Jamie McCarthy/Getty Images)

Gigi Hadid

Met Gala 2025 (Jamie McCarthy/Getty Images)

Jennie

Met Gala 2025 (Jamie McCarthy/Getty Images)

Bad Bunny

Met Gala 2025 (Dia Dipasupil/Getty Images)

Lorde

Met Gala 2025 (Dimitrios Kambouris/Getty Images for The Met Museum/)

Joey King

Met Gala 2025 (Dimitrios Kambouris/Getty Images for The Met Museum/)

Dua Lipa

Met Gala 2025 (Dimitrios Kambouris/Getty Images for The Met Museum/)

Lisa

Met Gala 2025 (Jamie McCarthy/Getty Images)

A$AP Rocky

Met Gala 2025 (Dimitrios Kambouris/Getty Images for The Met Museum/)

J Balvin

Met Gala 2025 (Dimitrios Kambouris/Getty Images for The Met Museum/)

Demi Moore

Met Gala 2025 (Jamie McCarthy/Getty Images)

Sabrina Carpenter

Met Gala 2025 (Dimitrios Kambouris/Getty Images for The Met Museum/)

Georgina Rodríguez

Met Gala 2025 (Jamie McCarthy/Getty Images)

Lana del Rey