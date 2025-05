Bastidores: vaza vídeo inusitado do trajeto de Shakira até o Met Gala de 2025

Pelo segundo ano consecutivo, Shakira se apresentou no Met Gala e, com apenas duas participações, a cantora colombiana se tornou uma das estrelas mais esperadas, ao lado de Zendaya, Rihanna e Anne Hathaway.

Dessa forma, a cantora se junta à lista exclusiva de celebridades que têm demonstrado que seu carisma e estilo estão entre os elementos mais valorizados pelos fãs.

Vale lembrar que no Met Gala 2024, Shakira estreou com um look romântico de Wes Gordon para Carolina Herrera, onde exibiu sua silhueta espetacular em um vestido vermelho que imitava uma rosa, combinando perfeitamente com o tema “O Jardim do Tempo”.

Shakira no Met Gala 2024 (DIMITRIOS KAMBOURIS/Getty Images via AFP)

Este ano, o tema do evento beneficente de Anna Wintour é ‘Tailored for You’ (Feito sob Medida) e, para esta ocasião, a cantora optou por um visual sonhador que muitos a apelidaram de “uma princesa da vida real”, com um longo vestido rosa Prabal Gurung que incluía uma cauda volumosa, à qual ela adicionou luvas pretas transparentes.

Ela também acrescentou um penteado espetacular com cachos definidos que não passou despercebido, tornando-se um dos looks mais aplaudidos da cantora, que atualmente está em turnê com sua turnê ‘Las Mujeres Ya No Lloran’.

Shakira no Met Gala 2025 Getty Images

Vaza vídeo da viagem constrangedora de Shakira para o Met Gala de 2025

Mas todo o glamour que ela exibiu durante sua passagem no gala não poderia ser totalmente perfeito, e um vídeo dos momentos antes de Shakira chegar ao Met Gala 2025 está circulando nas redes sociais.

No clipe, que já começou a viralizar nas redes sociais, Shakira pode ser vista acompanhada de outras celebridades a bordo de uma limusine, na qual viajam também outras estrelas como Tessa Thompson e Nicole Scherzinger.

Lá você pode ver como eles preparam Shakira para o MET Gala e no vídeo você pode ouvir alguém dizer: “Isso é nos bastidores, o que você não vê” e então menciona “Pobre Shakira, ela está sofrendo” e você pode ver um dos designers costurando parte de sua peça, mencionando que ele já a havia furado com uma agulha, enquanto eles estavam consertando a cauda volumosa que sua peça espetacular tinha.

Na imagem, a cantora pode ser vista em pé no referido veículo enquanto espera que seu vestido volumoso seja finalizado, o que gerou uma onda de reações sobre esse momento divertido da cantora.