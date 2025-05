Netflix: a minissérie envolvente, repleta de drama e comédia, com elenco de primeira

Uma nova comédia recém-lançada na Netflix pretende se tornar a próxima sensação da plataforma, cativando os espectadores com sua história envolvente e elenco repleto de estrelas.

E está conseguindo exatamente isso, tendo sido lançado recentemente e já estando entre os 10 mais vistos na plataforma.

A nova minissérie na Netflix

É ‘As Quatro Estações’, uma minissérie de 8 partes que está rapidamente cativando os espectadores.

As quatro estações Will Forte como Jack e Tina Fey como Kate em 'As Quatro Estações' Cr. Jon Pack/Netflix © 2024 (Jon Pack/Jon Pack/Netflix © 2024)

“Três casais de velhos amigos decidem viajar juntos para um fim de semana relaxante, mas no meio do intervalo, descobrem que um dos casais do grupo está prestes a se separar, deixando todos consternados.”

A série acompanha a vida de Kate e Jack, Nick e Anne, e Danny e Claude ao longo de um ano, enquanto eles compartilham quatro momentos de férias que retratam como essa bomba acaba destruindo seus relacionamentos, expondo conflitos antigos — e novos.

É assim que o serviço de streaming descreve essa produção, onde cada episódio dura aproximadamente 45 minutos.

O elenco inclui nomes como Tina Fey (que também é uma das co-criadoras), Steve Carell, Colman Domingo, Will Forte, Marco Calvani e Kerri Kenney-Silver.

A produção também foi aplaudida pela crítica. Ross McIndoe, da Slant Magazine, observou que “embora tenha sido criado por um trio de especialistas em comédia, o roteiro é igualmente afiado quando não busca arrancar risadas do público. O programa destaca especialmente os pequenos detalhes que podem complicar um relacionamento, desde um casal que só se esforça na presença de outras pessoas, até outro casal tão seco e prático que o relacionamento corre o risco de ruir”.

Por sua vez, Elazar Abrahams, do TV and the City, afirmou que “é engraçado, comovente e tem uma mensagem profunda sobre amor, amizade e como mudamos — ou às vezes não — com o tempo. Os fãs do elenco, assim como qualquer pessoa que aprecie uma comédia espirituosa, definitivamente deveriam assistir.”

Então, se você é fã de minisséries e comédias e quer assistir a uma série que possa terminar em poucas horas, ‘As Quatro Estações’ é uma excelente alternativa para assistir na Netflix.