Lady Gaga a salvo: policiais impedem atentado em seu show no Brasil

Autoridades relataram no domingo que uma tentativa de ataque a bomba foi frustrada durante o show de Lady Gaga no Rio de Janeiro, realizado na noite de sábado nas praias de Copacabana diante de mais de dois milhões de pessoas.

Segundo a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, a descoberta do esquema foi feita por meio de trabalho de inteligência em parceria com o Ministério da Justiça. A investigação identificou um grupo que promovia discurso de ódio e buscava radicalizar adolescentes por meio de mídias sociais e canais digitais.

Autoridades impedem atentado em show de Lady Gaga (Foto: Getty Images/Getty Images)

O grupo, segundo as autoridades, recrutava jovens — incluindo menores — para planejar ações violentas que incluíam o uso de explosivos improvisados ​​e dispositivos incendiários. Um dos suspeitos se identificou como membro da comunidade de fãs do artista, conhecida como “Little Monsters”, embora essa relação ainda esteja sendo analisada pelas autoridades.

A operação resultou na prisão de duas pessoas: um homem no Rio Grande do Sul, identificado como líder do grupo e preso por porte ilegal de arma de fogo, e um adolescente no Rio de Janeiro por posse de material ilícito.

O Ministério da Justiça detalhou que o grupo usava linguagem codificada e símbolos extremistas para se comunicar e promover comportamento violento entre adolescentes. Até o momento, nenhum incidente foi relatado durante o concerto, e a apresentação ocorreu normalmente.