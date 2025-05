Lady Di ou Kate Middleton: revelado com quem Charlotte realmente se parece

A princesa Charlotte, a única menina entre os três filhos do príncipe William e Kate Middleton, completou 10 anos na última sexta-feira, um marco que foi destacado e comemorado por seus pais.

Nesse sentido, como costuma fazer, a Princesa de Gales tirou uma fotografia da filha para compartilhar nas redes sociais, e houve um detalhe que surpreendeu a todos.

A impressionante semelhança de Charlotte com seu pai

A jovem princesa foi frequentemente comparada à mãe e à avó, Lady Di, mas desta vez, as redes sociais alegaram que ela era um clone do pai.

“Feliz 10º aniversário, Princesa Charlotte!” leia a postagem do Instagram, na qual ela é vista sorrindo enquanto usa uma capa de chuva com estampa de folhas, junto com leggings azuis e uma mochila.

E nos comentários, os usuários disseram que ela parecia incrivelmente parecida com o pai.

“Feliz aniversário, Princesa Charlotte! Ela se parece muito com o pai!” e “Meu Deus, a filha do pai dela!” foram algumas das reações, de acordo com a Hello! site.

Vale a pena mencionar que a última vez que a Princesa Charlotte foi vista oficialmente foi quando a família real compareceu ao culto anual na igreja de Sandringham no Natal passado.