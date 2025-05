Ficou bravo? Foi assim que Benny Blanco reagiu às acusações de infidelidade com Selena Gomez

Neste fim de semana, rumores de que Benny Blanco supostamente traiu Selena Gomez, que já foi melhor amiga da cantora Theresa Marie Mingus, surgiram depois que vídeos mostrando o produtor saindo sozinho com a mulher em questão surgiram.

O alarme disparou quando um usuário da rede social ‘X’ começou a analisar os encontros do produtor com a empresária, que serviam como prova de que o homem que parecia ser o homem perfeito acabou traindo a confiança de Selena Gomez.

Foi em meados de 2023 que Selena Gomez começou a namorar Benny Blanco, que recebeu críticas cruéis por sua aparência física. No entanto, a cantora não hesitou em defender o namorado, garantindo que ele foi “a melhor coisa que já aconteceu com ela” e que ele é “melhor do que qualquer pessoa com quem já estive”.

No final de 2024, o casal anunciou o noivado, então é esperado que em algum momento deste ano aconteça um dos maiores e mais esperados casamentos, aguardando ansiosamente para saber mais detalhes sobre o planejamento e o local escolhido pela fundadora da ‘Rare Beauty’ para este momento especial.

Benny Blanco y Selena Gomez Instagram: @itsbennyblanco (Instagram: @itsbennyblanco)

Selena Gomez quebra o silêncio após rumores de infidelidade

O início de seu relacionamento com Benny Blanco foi um tanto tortuoso, e Selena Gomez foi vítima de ataques nas redes sociais por sua escolha de parceiro, tendo inclusive lembrado do momento em que o produtor falou mal dela nas redes sociais.

Mas, fiel às suas convicções, a estrela de ‘Os Feiticeiros de Waverly Place’ se manteve firme em sua decisão e permaneceu ao lado de Benny Blanco, demonstrando seu amor, enquanto ele, aos poucos, conquistava o carinho de seus fãs, pelos nobres gestos de amor que teve com Selena Gomez, o mais recente dos quais foi o baile de formatura para o qual convidou sua noiva após descobrir que ela nunca tinha ido a um.

No entanto, após a divulgação de imagens que mostrariam Benny Blanco sendo “visto sozinho” com a melhor amiga de Selena Gomez, a imagem do “garoto perfeito” sumiu e, em troca, os fãs do cantor se voltaram contra ele, mas foi justamente o ex-astro da Disney, que, sem negar ou confirmar qualquer informação, declarou:

“Eu não estaria em um relacionamento saudável se não estivesse completo. Eu não teria uma carreira saudável se não estivesse completo.”

Foi assim que Benny Blanco reagiu aos rumores de infidelidade

Após fazer essa declaração, Selena Gomez negou os rumores compartilhando novas atualizações sobre seu relacionamento com Benny Blanco, tudo por meio de uma série de fotos nas quais ela é vista aproveitando seu tempo com o produtor.

Enquanto isso, Benny Blanco permaneceu em completo silêncio, pelo menos até agora, quando apenas comentou uma publicação recente de Selena Gomez, que compartilhou o jantar com os amigos e o noivo, escrevendo: “Clube do jantar. Noivados, comida de infância e, Dave, desculpe por não ter experimentado sua massa.”

Ao que Benny Blanco simplesmente disse: “Bem-vinda ao clube, Anna”, sugerindo que tudo está aparentemente normal entre ele e Selena Gomez.