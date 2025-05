Selena Gomez cancela noivado com Benny Blanco após suposta infidelidade com sua melhor amiga

A notícia da traição de Selena Gomez por Benny Blanco, que supostamente teve um caso com a melhor amiga de sua noiva pelas costas dela, vazou nas redes sociais. Dessa forma, a cantora teria decidido terminar o relacionamento com o produtor e, consequentemente, o noivado.

ANÚNCIO

Foi em dezembro de 2024 que Selena Gomez anunciou seu noivado com Benny Blanco por meio de sua conta oficial no Instagram. A cantora e atriz compartilhou uma série de fotos nas quais exibiu o anel que seu parceiro lhe deu como promessa de futuro casamento, avaliado em aproximadamente US$ 200.000, segundo a Vogue.

Vale destacar que o relacionamento entre a cantora de ‘Love you like a love song’ e o produtor começou oficialmente em dezembro de 2023, fato que causou polêmica e críticas devido ao histórico amoroso de Selena Gomez e à aparência física de Benny Blanco.

Benny Blanco traiu Selena Gomez?

Foi por causa de um vídeo no TikTok que começaram as teorias sobre a infidelidade de Benny Blanco, já que em uma publicação do criador de conteúdo Harry Daniels, o produtor é visto com uma mulher que não é Selena Gomez e que internautas afirmam ser Theresa Marie Mingus, amiga próxima da cantora.

LEIA TAMBÉM:

Por que o príncipe William sentou-se por último no funeral do Papa Francisco? Revelada a verdade

A série espanhola de apenas 8 episódios que está bombando na Netflix: impossível parar de assistir

ANÚNCIO

Séries documentais sobre crimes reais: tão perturbadoras que você não vai conseguir parar de assistir

Embora não haja nada suspeito no vídeo, informações vazaram posteriormente indicando que Benny Blanco é inscrito no canal OnlyFans de Theresa e que Selena Gomez chegou a deixar de segui-la no Instagram, apesar da amizade das duas, que parecia ser bem próxima.

Assim, surgiu nas redes sociais a notícia de que Selena Gomez havia decidido terminar seu noivado com Benny Blanco. No entanto, isso continua sendo um boato, já que nenhum dos envolvidos comentou o assunto.