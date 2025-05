Meghan Markle reaparece com Lilibet e detalhe surpreendente no look da filha chocou as redes

Os domingos são dedicados à jardinagem na casa do Duque e da Duquesa de Sussex em Montecito. Meghan Markle compartilhou um pouco de seu fim de semana com seus filhos em sua página de mídia social.

ANÚNCIO

Meghan Markle surpreende as redes sociais com novas imagens dos filhos.

A Duquesa de Sussex postou fotos dela cuidando de sua roseira rosa em flor com seus filhos, o Príncipe Archie e a Princesa Lilibet. O clima ensolarado da Califórnia fez com que seus cabelos ruivos, herdados, é claro, de seu pai, o príncipe Harry, se destacassem especialmente, principalmente para a pequena Lilibet.

A menina de três anos foi fotografada vestindo o que parecia ser um vestido ou suéter rosa, com seus longos cabelos caindo sobre os ombros, enquanto olhava para sua mãe pegando uma grande rosa, de acordo com a Hello Magazine.

O príncipe Archie e a princesa Lilinet foram as estrelas das redes sociais de sua mãe

Outros cartões postais mostravam seu irmão mais velho, e a Duquesa teve o cuidado de esconder estrategicamente seus rostos para preservar sua privacidade. Archie estava vestindo um suéter azul e jeans preto, enquanto também olhava para as flores. “Domingo de amor... com meus amores”, escreveu Meghan simplesmente na legenda.

Desde que voltou ao Instagram junto com seu programa de estilo de vida na Netflix e seu novo podcast, Confessions of a Female Founder, Meghan compartilhou vários vislumbres adoráveis ​​de sua vida em Montecito com seus dois pequenos e seu marido também aparecendo.

Ela também conseguiu passar o fim de semana da Páscoa com sua família em casa, documentando a descoberta de uma família de patos perto de sua propriedade antes de seguir para Nova York.

LEIA TAMBÉM:

ANÚNCIO

Próxima série de Star Wars terá uma exibição antecipada em Fortnite

Esses são os personagens de anime mais fortes, segundo os japoneses

Diego Luna e Genevieve O’Reilly comemoram a estreia de ‘Andor 2’

Meghan foi homenageada como uma das palestrantes no TIME100 Summit na quarta-feira, 23 de abril, seguida por uma vigília mais tarde naquele dia com Harry na The Parents’ Network em parceria com #NoChildLostToSocialMedia.