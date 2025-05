5 séries da Netflix para abrir seus olhos: um amor pela metade não vale seu tempo

Há amores que não somam, só nos desgastam. Quem chega na metade do caminho, cria esperança sem dar tudo de si, e quando vai embora, deixa mais perguntas do que respostas. Se você já sentiu que estava dando tudo por alguém que mal lhe dá migalhas, a Netflix tem as opções perfeitas para lhe mostrar uma verdade incômoda: o amor não deve machucar.

Algumas dessas séries e um filme são curativos, outros são de partir o coração, mas todos eles são esclarecedores e fazem você questionar o que o amor realmente significa. Você está pronto para ver essas histórias que farão você refletir sobre amores indiferentes que não valem seu tempo?

Tudo vai ficar bem

Criada e dirigida por Diego Luna, esta série mexicana oferece um retrato honesto e contemporâneo de um casal que, apesar de tentar se separar, não consegue escapar completamente do vínculo. Ruy e Júlia, embora continuem vivendo sob o mesmo teto pelo bem-estar da filha, deixaram de compartilhar o amor que um dia os uniu. Por meio de um delicado equilíbrio entre drama e comédia, a série desafia os ideais de amor romântico, os papéis de gênero e a ideia de “para sempre” com a qual crescemos. Porque, no final, nem todos os finais são felizes e nem todos os amores valem a pena continuar.

Porque esta é minha primeira vida

Esta série é sobre um homem e uma mulher que decidem viver juntos por razões práticas, mas o que começa como um arranjo de conveniência se transforma em uma exploração mais profunda de expectativas e amor verdadeiro. Embora ambos tenham suas próprias inseguranças e expectativas sobre o amor, conforme a história avança, eles questionam ideias preconcebidas sobre relacionamentos e aprendem a valorizar o amor genuíno, não se contentando com o mínimo.

O tempo que eu te dou

Em apenas 130 minutos, esta série criada por Inés Pintor e Pablo Sanidrián consegue partir seu coração e reconstruí-lo com uma delicadeza incomparável. Lina (Nadia de Santiago) luta para se recuperar após o rompimento com Nico (Álvaro Cervantes). Cada episódio de 13 minutos é um pequeno, mas significativo, passo em sua jornada de autoaperfeiçoamento, mostrando-nos como, aos poucos, ela para de pensar nele e se concentra mais em si mesma. Uma história íntima sobre a necessidade de deixar ir sem se perder no processo.

Ninguém quer

Uma série que faz você questionar quantas vezes você tolerou relacionamentos e situações só porque tinha medo da solidão. Joanne, a protagonista, vive presa em círculos tóxicos, mas um dia decide dar um fim a tudo que a esgota. ‘Ninguém Quer’ narra, com crueza pungente, o caminho para a libertação pessoal: o processo de deixar de lado o que te pesa e permitir a si mesmo o amor que você realmente merece.

The One

Nesta intrigante série de ficção científica, a premissa parece tentadora: e se houvesse alguém predestinado para você, sua alma gêmea perfeita? No entanto, o que começa como uma história de amor idealizada se transforma em uma reflexão sobre as complicações que surgem quando buscamos a perfeição nos outros. Sacrifício e superficialidade se entrelaçam enquanto os personagens confrontam a dura realidade do que significa ter uma “alma gêmea” em um mundo onde tudo parece ser manipulado por padrões irrealistas.