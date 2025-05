“Todas querem ser Anne Hathaway”: Demi Lovato reaparece com rosto renovado

Demi Lovato tem estado muito ativa nas redes sociais nos últimos meses, e não é de se admirar, pois ela mesma deixou claro que está em sua melhor forma. No entanto, seu retorno aos holofotes inevitavelmente a expôs a usuários da internet que não se incomodam com os detalhes e perdoam qualquer coisa que percebam como “fora do lugar”.

ANÚNCIO

A cantora publicou recentemente uma série de fotos que deixaram todo mundo perplexo. Seu rosto está visivelmente diferente do que seus seguidores lembram, o que gerou uma onda de reações e teorias nas redes sociais.

O que aconteceu com o rosto de Demi Lovato?

Demi Lovato Demi Lovato reaparece com o rosto visivelmente diferente (Instagram)

Com lábios mais carnudos, maçãs do rosto definidas e uma expressão completamente rejuvenescida, Lovato gerou mais preocupação do que admiração. E em Hollywood, a obsessão em desafiar a passagem do tempo deu origem a uma onda crescente de procedimentos estéticos que buscam um rosto mais jovem e “fresco”, às vezes levando a resultados inesperados.

“O que Demi fez com o rosto?”, “É Ozempic ou muito filtro?” foram apenas algumas das perguntas que inundaram os comentários. Houve até quem declarasse: “Substância mal aplicada”, referindo-se ao filme estrelado por Demi Moore em que sua obsessão por rejuvenescer a aparência a leva a se deformar completamente.

Demi Lovato Demi Lovato reaparece com o rosto visivelmente diferente (Instagram)

Enquanto alguns seguidores aplaudiram sua aparência, dizendo que ela parecia “radiante e empoderada”, outros sentiram que ela havia ultrapassado os limites com procedimentos estéticos, ou pelo menos com a edição de sua imagem.

Vale ressaltar que, durante vários meses, usuários da internet especularam que Demi poderia estar recorrendo ao Ozempic, um medicamento conhecido por seu efeito colateral de perda rápida de peso e amplamente utilizado entre celebridades, embora tenha sido originalmente aprovado para tratar diabetes tipo 2. Isso, segundo alguns, pode ser o que está mudando suas feições, e não algum procedimento cosmético.

Anne Hathaway, o rejuvenescimento admirado pelas celebridades

Anne Hathaway Anne Hathaway roubou a cena no desfile de Outono 2025 de Ralph Lauren (Getty)

Em meio à crescente tendência de rejuvenescimento facial em Hollywood, mais e mais celebridades estão optando por procedimentos estéticos não invasivos para preservar uma aparência jovem, embora nem sempre com os melhores resultados.

ANÚNCIO

Alguns casos têm levantado preocupações entre os fãs, como o caso recente de Demi Lovato, cuja transformação chocou a todos. “Todo mundo quer ser Anne Hathaway, mas não consegue”, referindo-se à aparência natural e impecável da atriz. Aos 42 anos, ela deslumbra com uma pele radiante e um rosto vibrante, aparentemente graças a tratamentos não invasivos, como indutores de colágeno e preenchimentos sutis. Anne se tornou o novo padrão inspirador, mas seu efeito — elegante e descomplicado — parece difícil de replicar.

Uma história de luta que vai além do físico

Demi Lovato (Instagram)

Vale lembrar que Demi tem sido transparente sobre suas lutas contra transtornos alimentares, vícios e sua saúde mental. Por isso, as especulações rapidamente geraram tensão entre seus seguidores, que também saíram em sua defesa. “Estamos falando sério de apontar o dedo para uma mulher que sobreviveu a um transtorno alimentar?” escreveu um fã indignado. Outros a apoiaram, dizendo: “Demi está em sua era de paz. Se ela se sente bem consigo mesma, é isso que importa.”

LEIA TAMBÉM:

“Ela é uma avó de verdade agora”: Madonna aparece com vestido florido e é brutalmente atacada

Essas minisséries da Netflix vêm com um aviso “hot”: paixão extrema em menos de 8 episódios

Por que o príncipe William sentou-se por último no funeral do Papa Francisco? Revelada a verdade

Em entrevistas anteriores, a artista explicou que parou de contar calorias e se distanciou das pressões da cultura da dieta. “Perdi peso acidentalmente ao parar de ficar obcecada”, confessou ela nas redes sociais em 2021, juntando-se ao movimento de aceitação do corpo. É por isso que esse novo episódio gerou tanta polêmica: não é apenas uma questão estética, mas um reflexo de como a sociedade continua julgando as mulheres, principalmente as celebridades, pela aparência, sem considerar o contexto emocional e pessoal.