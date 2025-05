O filme brutal que acaba de chegar na Netflix: é perfeito para assistir hoje à noite

Toda semana, novos filmes, séries, minisséries e documentários chegam à Netflix, com a esperança de se tornarem os próximos grandes sucessos da plataforma e ficarem entre as 10 produções mais assistidas.

E é exatamente isso que um filme de ação que está conquistando todo mundo no serviço de streaming está conseguindo.

O filme que está bombando na Netflix

É sobre “Havoc”, um filme de 96 minutos escrito e dirigido por Gareth Evans, conhecido por sua aclamada produção de ação “The Raid”.

Havoc (Netflix)

Quando uma transação de drogas dá errado, um detetive ferido precisa navegar pelo submundo do crime para resgatar o filho de um político. Ao fazer isso, ele desvenda uma profunda teia de corrupção e conspiração que envolve toda a cidade.

É assim que a plataforma descreve esse aclamado filme cheio de ação e suspense, que acaba de chegar na Netflix e já está causando furor entre os espectadores.

O elenco inclui nomes como Tom Hardy, Forest Whitaker, Timothy Olyphant, Jessie Mei Li, Yeo Yan Yann e Luis Guzmán.

A produção também foi aclamada pela crítica. David Rooney, do The Hollywood Reporter, observou que: “Liderado por um Hardy em plena forma, ‘Havoc’ sabe o que seu público quer. É também visualmente deslumbrante. (...) Se você procura sangue, coragem e hiperviolência criativa para fazer sua adrenalina subir, este filme é a resposta.”

De sua parte, David Ehrlich, do IndieWire, observou que “a ação em ‘Havoc’ é boa demais para ser tão deficiente, mas não há como negar a alegria de assistir Tom Hardy arrasar no filme explosivo de Gareth Evans. (...) os melhores momentos do filme reafirmam por que o trabalho do diretor galês merece tanto alarde.”

Então, se você é fã de filmes de ação ou curte os filmes de Tom Hardy, “Havoc” é uma ótima opção para você assistir o quanto antes na Netflix.