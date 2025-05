A série romântica cheia de drama e suspense que é o novo fenômeno da Netflix: tem 10 capítulos

É a série ideal para quem não tem planos para o fim de semana: Nova Vida em Ransom Canyon. O açucarado Yellowstone da Netflix, com o qual a plataforma de streaming busca continuar o caminho que abriu com Territorial, conforme relatado pelo Aire de Santa Fe.

Nova vida em Ransom Canyon: o novo sucesso da Netflix

A nova produção americana, New Life in Ransom Canyon, chegou à Netflix e em poucos dias se tornou uma das séries mais assistidas do mês. Com apenas uma temporada e um elenco repleto de rostos conhecidos, esse drama ambientado no Texas combina paisagens de tirar o fôlego, segredos de família, amores proibidos e conflitos por terras herdadas. Uma receita perfeita para cativar o público.

Baseado na série de sete livros de Jodi Thomas, a autora nascida no Texas é uma das autoras americanas mais prolíficas do gênero romance. E é por isso que é inevitável relacionar esta estreia a um dos grandes sucessos mais recentes da Netflix, Um Lugar para Sonhar.

Baseado na série de romances de Jodi Thomas

Situada no Texas Hill Country, a natureza poderosa desta região montanhosa do estado que lhe dá nome é o lugar onde o amor e a perda da lealdade marcam as diferenças entre seus habitantes. Lá, três poderosas famílias de fazendeiros competem pelo controle da terra, enquanto seu legado é ameaçado por forças externas determinadas a destruir seu modo de vida.

O protagonista é Staten Kirkland, interpretado por Josh Duhamel, um homem marcado pela tragédia que luta para manter o rancho da família. Tudo muda com o retorno de Quinn O’Grady, Minka Kelly, uma mulher do passado que quer recomeçar.

No entanto, a chegada de um cowboy, Yancy Grey (Jack Schumacher), que começa a ganhar a confiança da comunidade e despertar suspeitas, mudará suas vidas para sempre.