Séries documentais sobre crimes reais: tão perturbadoras que você não vai conseguir parar de assistir

Documentários sobre crimes reais ganharam destaque em plataformas de streaming como a Netflix, cativando milhões com histórias assustadoras baseadas em eventos reais. O que os torna tão irresistíveis? A resposta está em suas narrativas intensas, reviravoltas inesperadas e exploração da natureza humana em seu aspecto mais sombrio.

Se você é fã de histórias assustadoras que se desenrolam em apenas três episódios, temos uma lista de recomendações que você não pode perder. Prepare-se para uma maratona que vai deixar você na ponta da cadeira.

1. American Murder: Laci Person

American Murder: Laci Peterson A série revisita o caso com novas entrevistas e revelações (Netflix)

Dirigida por Skye Borgman, esta série documental em três partes explora o caso de Chris Watts, que assassinou sua esposa, Shanann, e suas duas filhas no Colorado. Por meio de gravações e depoimentos, é revelado como um homem aparentemente perfeito escondia uma vida secreta. A série reflete a escuridão por trás da fachada de um “marido modelo” e expõe os relacionamentos tóxicos e a violência oculta em muitos lares.

2. American Murder: Gabby Petito

American Murder A série documental da Netflix revela a verdade por trás do trágico desaparecimento de Gabby Petito (Netflix)

O caso de Gabby Petito, que desapareceu durante uma viagem com seu noivo, Brian Laundrie, se tornou um fenômeno na mídia. A série revela como as mídias sociais ajudaram a resolver o caso, destacando os erros das autoridades e a violência doméstica negligenciada que poderia ter mudado o destino de Gabby.

3. Aqui quem fala é o Zodíaco

Esta série documental examina o caso não resolvido do Assassino do Zodíaco, com novos depoimentos e pistas que podem revelar mais sobre o enigmático assassino. Por meio de entrevistas exclusivas, as teorias em torno de Arthur Leigh Allen são exploradas e uma visão única é apresentada sobre um dos casos mais assustadores da história.

4. De estrela do rock a assassino

De rockstar a assassino: o caso Cantat A impactante série documental da Netflix sobre o crime real que te deixará sem palavras (Netflix)

Em três episódios, esta série aborda o caso de Bertrand Cantat, cantor de Noir Désir, que assassinou sua companheira, a atriz Marie Trintignant. A série investiga a violência doméstica e seu impacto na mídia, além de refletir sobre a reabilitação de abusadores e a cultura das celebridades.

5. Gone Girls: o Assassino em Série de Long Island

Esta série investiga os assassinatos de Gilgo Beach, onde Rex Heuermann, um arquiteto, foi preso em 2023 pelo desaparecimento de sete mulheres entre 1993 e 2010. Por meio de entrevistas e investigação detalhada, a série revela como o suposto assassino foi capturado e oferece uma perspectiva mais humana sobre as vítimas.