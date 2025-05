A série espanhola de apenas 8 episódios que está bombando na Netflix: impossível parar de assistir

As séries espanholas deixaram de ser uma joia local e se tornaram uma obsessão global. Do fenômeno avassalador ‘A Casa de Papel’ aos títulos mais recentes como ‘Corpo em Chamas’ e ‘O Inocente’, o público da Netflix tem demonstrado um apetite incontrolável por ficção feita na Espanha. O que torna essas produções tão irresistíveis? Em parte, é a intensidade emocional com que eles abordam temas universais como família, traição, desejo e poder. Mas também uma narrativa visualmente poderosa, atuações sólidas e tramas que nunca subestimam a inteligência do espectador.

Essa mesma marca está presente novamente em ‘Legado’, a nova série espanhola que chega à Netflix em 16 de maio de 2025 e que promete se tornar o próximo grande vício dos fãs do suspense familiar. Criada por Carlos Montero (Elite), juntamente com Pablo Alén e Breixo Corral, ‘Legado’ reúne todos os ingredientes de uma história envolvente, desconfortável e profundamente humana.

Uma trama caótica que vai deixar você grudado na tela

Legado A nova série espanhola 'Legado' promete tensão familiar, segredos e poder em jogo desde o primeiro capítulo (Netflix)

A trama gira em torno de Federico Seligman, interpretado pelo veterano José Coronado, um magnata da mídia que retorna à sua empresa após dois anos afastado devido a uma doença grave. Ao retornar, ele descobre que seus filhos – Yolanda (Belén Cuesta), Andrés (Diego Martín), Guadalupe (Natalia Huarte) e Lara (María Morera) – assumiram o comando do negócio com decisões que ele considera catastróficas. Para Federico, seu legado está em perigo, e ele não está disposto a ficar de braços cruzados.

A partir daí, uma luta pelo poder irrompe que testará os laços familiares, revelará segredos do passado e mostrará até onde uma pessoa pode ir para proteger o que acredita ser seu. O trailer, sem revelar muito, sugere uma história cheia de tensão, tudo ambientado em um cenário elegante, sombrio e magnético.

Um drama familiar com nuances de suspense

O que torna ‘Legado’ especial é sua capacidade de misturar gêneros. Não é apenas um drama sobre uma família disfuncional, mas também um thriller corporativo que lembra produções como ‘Succession’, mas com um foco mais emocional. As relações entre pai e filho estão no centro do conflito, mas também há espaço para triângulos amorosos, tensões com o governo e uma entrevista explosiva que ameaça derrubar tudo.

José Coronado brilha como o patriarca autoritário, enquanto Belén Cuesta e Diego Martín dão profundidade a personagens que estão longe de ser meros herdeiros mimados. Todos os personagens enfrentam dilemas éticos, e essa complexidade é um dos maiores pontos fortes da série.

Séries espanholas continuam a ditar o ritmo

A Netflix investiu muito em ficção espanhola porque sabe que ela repercute. Além de idiomas ou fronteiras, essas histórias conseguem falar de temas universais com uma sensibilidade ímpar. Séries como The Snow Girl, Intimidad, Someone Has to Die e Los favoritos de Midas demonstraram que a Espanha tem capacidade de produzir conteúdo de qualidade cinematográfica, relevante e emocionalmente ressonante.

Uma história que promete deixar sua marca

Em um catálogo tão vasto quanto o da Netflix, onde novidades chegam toda semana, Legacy se destaca pela força narrativa e ambição emocional. Se você é fã de histórias intensas, segredos de família e séries que te prendem desde o primeiro minuto, esta é para você.

Prepare-se para descobrir até onde uma família pode chegar quando seu legado está em jogo.