Por que o príncipe William sentou-se por último no funeral do Papa Francisco? Revelada a verdade

No último sábado, ocorreu o funeral do Papa Francisco no Vaticano, onde um dos rostos que roubou a cena na cerimônia foi o Príncipe William.

O marido de Kate Middleton recebeu diversas críticas nas redes sociais por seu look, pois em vez de usar o tradicional casaco preto, ele usou um azul escuro.

Nesse sentido, vários usuários das redes sociais consideraram seu visual inadequado, assim como o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que usou uma cor semelhante.

Mas outro motivo pelo qual o príncipe também atraiu atenção foi a posição curiosa em que ele se sentou no funeral do Papa Francisco.

Por que o príncipe se sentou naquela posição?

Durante o funeral, vários líderes mundiais foram vistos em assentos centrais, incluindo o já mencionado Presidente Trump e a Rainha Mary da Dinamarca.

No entanto, o príncipe William foi visto nos bancos de trás, bem longe dos holofotes principais.

Príncipe William Príncipe William de Gales participa do funeral do Papa Francisco na Praça São Pedro no Vaticano em 26 de Abril de 2025. (Foto de Massimo Valicchia/NurPhoto via Getty Images) (NurPhoto/NurPhoto via Getty Images)

De acordo com o site Hello, a razão pela qual o filho do Rei Charles foi colocado nessa posição é porque os assentos dos participantes foram organizados em ordem alfabética em francês, já que esse idioma é considerado o idioma oficial na diplomacia.

Nesse sentido, entre todos os principais participantes, incluindo presidentes, chefes de Estado e monarcas, a prioridade foi dada à Argentina, por ser seu país de origem, e à Itália, porque o Papa era o Bispo de Roma. E depois disso, os outros líderes vieram em ordem alfabética.

Nesse ponto, Trump estava à frente porque ele aparece como “Estados Unidos da América” na lista. Por sua vez, William ficou mais atrás porque aparece como “Royaume-Uni”.

Diante dessa situação, o cardeal Vincent Nichols, líder dos católicos na Inglaterra e no País de Gales, pediu que os convidados fossem organizados em ordem alfabética para controlar o ego dos presentes.

“Sem dúvida, outra obra-prima de gestão de palco, especialmente considerando os líderes de Estado que têm uma alta opinião de sua própria importância”, disse ele.

“Já vi isso aqui várias vezes: a combinação de Roma e da Santa Sé é realmente mestre na organização de grandes eventos”, acrescentou.

Por fim, ele observou: “Acho que eles fazem isso desde os tempos em que os imperadores governavam Roma: eles sabem exatamente como lidar com egos inflados. E tenho certeza de que todo líder que vier aqui no sábado voltará para casa razoavelmente satisfeito.”