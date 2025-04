“Ela é uma avó de verdade agora”: Madonna aparece com vestido florido e é brutalmente atacada

Sem looks sensuais nem peças muito reveladoras, Madonna reapareceu neste fim de semana em Nova York com um look que causou opiniões divididas: ela optou por um discreto vestido com estampa floral que gerou uma onda de reações e ataques cruéis contra ela.

Aos 66 anos, a cantora nascida nos Estados Unidos continua sendo um ícone de estilo, tendo sido a musa da Versace e da Dolce & Gabbana desde que era uma jovem estrela da música, graças a sucessos como La Isla Bonita, Like a Virgin, Material Girl e Papa Don’t Preach.

Madonna Getty Images (Getty Images)

No entanto, parece que o público ainda não consegue aceitar que as celebridades também envelhecem, e comentários cruéis sobre seus físicos não param de aparecer. Um exemplo recente desse tipo de ataque é a jovem estrela da Netflix Millie Bobby Brown, que tem sido duramente criticada por sua aparência e vestimenta, apontando que ela parece ter mais do que seus 21 anos.

Vestido floral de Madonna recebeu críticas cruéis

Desta vez, Madonna tem sido alvo de críticas por sua recente aparição em Nova York no último fim de semana, quando foi vista usando roupas confortáveis ​​e acabou recebendo uma onda de comentários negativos por sua aparência física e sua escolha de roupa.

Embora muitos estejam acostumados com suas escolhas de roupas sensuais e com toques de dominatrix, com espartilhos apertados e decotes profundos, que permitem à cantora italiana manter aquela essência sensual pela qual ela é reconhecida há décadas, uma nova roupa, no entanto, revelou que Madonna também mostra um lado muito mais suave que foi rejeitado por alguns.

Madonna Instagram: @madonna (Instagram: @madonna)

O look consistia em um vestido rosa estampado de flores com detalhes românticos nas pontas com bolinhas bege, que ela combinou com mules brancos lisos, tudo isso enquanto segurava um suéter de tricô bege que ela complementou com óculos de sol marrons semitransparentes.

Apesar dos óculos cobrirem boa parte do rosto, a icônica cantora mostrou que o glamour é essencial, usando um batom terracota marcante e acrescentando um penteado natural com duas pequenas tranças.

Usuários reagem à recente aparição de Madonna em Nova York

Madonna fez mais uma aparição em Nova York e, apesar da cantora aparentar estar vivendo um domingo normal, os internautas não a perdoaram por usar esses looks delicados, substituindo a essência sensual que a marcou como uma das cantoras mais destacadas da década.

O visual da cantora gerou tanto repulsa que muitos usuários atacaram Madonna por sua aparência e desaprovaram seu visual com os comentários mais cruéis, demonstrando o pior da sociedade. No entanto, houve quem a defendesse e pedisse que seu estilo fosse respeitado fora dos palcos e eventos.

“Ela já é uma verdadeira Vovó Madonna”, “prova de como uma peça de roupa pode envelhecer ou rejuvenescer uma pessoa”, enquanto outros defenderam a estrela, dizendo: “Muito fofa neste vestido florido e é engraçado como os fãs acham que têm o direito de criticar... você pode criticar looks de desfiles e eventos profissionais. Na vida pessoal dela, ela usa o que entende e ninguém tem nada a ver com isso.”