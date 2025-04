Diego Luna e Genevieve O’Reilly comemoram a estreia de ‘Andor 2’

Em meio a aplausos, emoção e uma noite inesquecível para os fãs de Star Wars, Diego Luna encerrou um dos ciclos mais significativos de sua carreira. A Cidade do México foi um dos dois locais no mundo escolhidos para uma celebração especial, junto com Tóquio, onde o ator mexicano se despediu de Cassian Andor, o agente rebelde que se tornou um papel fundamental na história da Rebelião dentro do universo Star Wars, representando a face mais humana, vulnerável e determinada da luta contra o Império.

Andor 2 Com Cassian Andor, Diego Luna traz humanidade e realismo à Rebelião, redefinindo a saga galáctica (Disney+)

A noite foi cheia de momentos emocionantes. De um tapete vermelho onde Luna e sua colega de elenco, Genevieve O’Reilly, foram aplaudidas por fãs de todas as idades, até uma exibição exclusiva do quarto episódio da nova temporada. A grande surpresa da noite foi um conjunto ao vivo tocando a icônica música tema de Star Wars, que deixou todos os presentes arrepiados.

O fechamento de um ciclo

Mais que uma despedida, esta foi uma homenagem a mais de dez anos de dedicação à história. Luna não foi apenas o protagonista de Andor, mas também o produtor executivo, o que o tornou uma parte central do projeto.

“Este projeto envolve uma quantidade enorme de maquinário, porque fazer 12 episódios é como filmar quatro filmes. Exige muita coordenação e trabalho em equipe, baseados em colaboração, delegação e feedback”, explicou o ator mexicano.

Sua presença na saga foi um ponto de virada: marcou a primeira vez que um ator mexicano liderou uma história neste universo, e ele o fez incorporando um personagem profundo, imperfeito e revolucionário, cujo arco narrativo culmina poderosamente na segunda temporada.

Andor 2 Diego Luna e Genevieve O'Reilly se despedem de seus personagens com Andor 2

“Eu digo ‘obrigado’ ao Cassian”, disse Diego Luna visivelmente emocionado durante o evento. Esta jornada tem sido linda. É a prequela da prequela, obviamente tem que acabar. Por um lado, me dá uma alegria e um orgulho imensos chegar a este ponto. Com esta série, nos propusemos a contar a história completa deste personagem e usá-la como desculpa para conhecer uma comunidade inteira e narrar sua jornada até o momento em que Rogue One começa, que é onde esta segunda temporada culmina. Mas, ao mesmo tempo, me dói porque, assim como Cassian, também construí uma família.

Por sua vez, Genevieve O’Reilly expressou sua gratidão pelo privilégio de explorar sua personagem, Mon Mothma, que ela interpretou por vinte anos em diferentes episódios da saga.

“Tive que voltar a essa mulher por mais de 20 anos. Obrigada. Mas você tem razão: Andor é a primeira vez que exploramos verdadeiramente Mon Mothma como mulher, em toda a sua profundidade e com grande curiosidade. Foi um privilégio fazê-lo com os roteiros de Tony Gilroy e cercada por um elenco extraordinário, liderado pelo maravilhoso Diego Luna. Então, o privilégio e a fortuna são meus”, expressou ela, emocionada.

Andor 2 Genevieve O'Reilly dá vida a uma Mon Mothma profunda e complexa na segunda temporada de Andor (Disney+)

Para Diego, a parte mais difícil foi controlar suas emoções durante as filmagens, pois ele já sabia o desfecho de seu personagem em Rogue One:

Como ator, tive vontade de chorar no set, mas Cassian não. Ele sempre se move com determinação. O último bloco é logo antes do início de Rogue One, e foi dirigido por um mexicano, Alonso Ruizpalacios. Então foi uma maneira muito especial de fechar este ciclo.

Com esta despedida, Diego Luna não só fecha um capítulo pessoal e profissional, como também deixa um importante legado: o de ter representado a América Latina dentro de um dos universos mais influentes do cinema e da televisão.

A segunda temporada de ‘Andor’ e a conexão com Rogue One

Andor 2 Andor T2 fecha o arco de Cassian com quatro saltos temporais, conectando-se audaciosamente a Rogue One (Disney+)

Andor não foi apenas mais uma série no universo Star Wars: ela redefiniu o tom da saga ao focar em personagens cotidianos lutando contra um regime opressor. Estrelando Diego Luna como Cassian Andor, a série explorou dilemas éticos, traições e sacrifícios, abordando a resistência de uma perspectiva política e humana.

Criado por Tony Gilroy, Andor se destacou por seu roteiro maduro, ritmo cinematográfico e abordagem realista do autoritarismo, tornando-se uma das produções mais profundas da franquia.

O envolvimento de Luna como produtor executivo foi um marco, pois ele foi o primeiro mexicano a liderar um projeto dessa magnitude. A segunda temporada se baseia nos eventos de Rogue One por meio de quatro saltos temporais, acelerando a jornada de Cassian até a Rebelião. Com uma abordagem madura e ousada, Andor demonstrou que Star Wars também pode ser um estudo sobre a coragem cotidiana e a luta pela liberdade.