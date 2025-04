O filme intrigante, cheio de ação e suspense que está conquistando a Netflix

Toda semana, novos filmes, séries, minisséries e documentários surgem na Netflix, com a esperança de se tornarem os próximos sucessos da plataforma e também ajudar a ampliar o leque de possibilidades disponíveis aos usuários no catálogo do serviço de streaming.

E justamente por isso, um novo filme já está cativando a muitos e está entre os 10 mais assistidos.

O filme intrigante que está bombando na Netflix

É “O Ladrão de Joias”, um filme cheio de ação e suspense que está conquistando os espectadores.

O ladrão de joias (Netflix)

Um poderoso chefão do crime contrata um ladrão de joias para roubar o diamante mais elusivo do mundo: o Sol Vermelho Africano. Mas o roubo meticulosamente planejado sai completamente do rumo. Caos, surpresas e alianças inesperadas se desenrolam nesta missão de alto risco, transformando-a em um jogo letal de engano e traição.

É assim que a plataforma descreve esta produção indiana de 116 minutos, dirigida por Robbie Grewal e Kookie Gulati, e que também conta com nomes como Saif Ali Khan, Nikita Dutta e Jaideep Ahlawat no elenco.

Este novo filme original da plataforma, lançado em 2025, é uma das muitas produções asiáticas que ganham força a cada dia dentro do catálogo do serviço de streaming, que também conta com obras de lugares como Japão, Coreia do Sul e Indonésia, entre outros países.

Então, se você é fã de filmes indianos ou curte filmes de suspense cheios de ação, “O Ladrão de Joias” é uma alternativa interessante no catálogo da Netflix.