“Nova minidiva”: filha mais nova de Beyoncé, Rumi, deslumbra a todos

As novas gerações de divas estão aqui e estão chegando com força. Beyoncé não apenas consolidou seu lugar como uma das artistas mais influentes de todos os tempos, mas também construiu um verdadeiro império onde talento, visão criativa e empoderamento feminino são pilares fundamentais. Nos últimos anos, esse legado começou a tomar forma em uma nova figura: sua filha Blue Ivy, que surpreendeu o mundo com sua participação na Renaissance World Tour, tornando-se uma das peças mais esperadas do show graças ao seu carisma, disciplina e presença de palco.

Rumi Carter: uma debutante de alto impacto

Durante o filme-concerto Renaissance: A Film by Beyoncé, lançado em dezembro de 2023, muitos espectadores notaram a presença de Rumi nos bastidores, observando cada movimento de sua mãe e irmã. O que parecia uma simples curiosidade infantil agora começa a parecer uma preparação discreta, mas firme, para assumir o controle.

E a prova veio em abril de 2024, quando Rumi fez sua estreia nas telas no videoclipe de “Protector”, uma música dedicada especialmente a ela. Nas imagens, ela é vista acompanhando a mãe em cenas íntimas e simbólicas que falam de proteção, amor materno e conexão profunda. Com uma expressão confiante e um olhar que transmite mais do que poderíamos esperar dada a sua idade, Rumi roubou o coração de milhares de pessoas nas redes sociais.

Rumi Carter x North West?

As comparações não demoraram a surgir. Vários usuários das redes sociais começaram a comparar Rumi com North West, filha de Kim Kardashian e Kanye West, que tinha essa idade e surpreendeu a todos por ser uma “mini diva” com toda aquela atitude.

No entanto, nos últimos anos, North tem sido mais questionada e criticada por seus privilégios, que lhe abriram portas para o mundo do entretenimento sem ter muito talento.

Em contraste, a aparência de Rumi foi vista como mais sutil, poética e orgânica, gerando um debate online sobre o estilo com que cada celebridade apresenta suas filhas ao mundo do entretenimento.

North West Filha de Kim Kardashian (Instagram)

O nascimento de uma nova estrela?

As redes sociais explodiram após o lançamento do vídeo de “Protector”, com comentários que variavam de “mini Bey está entre nós” a “Rumi tem a mesma aura de estrela que sua mãe”. E embora seja cedo para falar em uma carreira formal, tudo indica que Rumi não será apenas uma aparição esporádica. Assim como Blue Ivy, é bem possível que sua presença cresça organicamente no mundo de Beyoncé, em um equilíbrio de proteção maternal e exposição artística cuidadosamente planejada.

Beyoncé deixou claro que sua missão vai além do espetáculo: trata-se de criar uma narrativa na qual as mulheres — e especialmente as mulheres negras — possam ser vistas como poderosas, criativas e capazes de liderar gerações. E que melhor maneira de fazer isso do que mostrando como esse legado é semeado em casa?

Com Rumi começando a dar seus primeiros passos diante das câmeras e Blue Ivy já se consolidando como uma jovem figura impactante, a nova geração de Carters está pronta para assumir o controle. E se aprendemos alguma coisa com o universo de Beyoncé, é que tudo que ela toca tem um propósito... e um futuro brilhante.