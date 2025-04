Detalhes chocantes e comoventes revelados após a autópsia final de Gene Hackman

O relatório final da autópsia de Gene Hackman foi divulgado, revelando novos detalhes perturbadores sobre os últimos dias do ator vencedor do Oscar, juntamente com a devastadora batalha particular que ele enfrentou nas semanas que antecederam sua morte, de acordo com a Hello Magazine.

Novos detalhes após a autópsia final de Gene Hackman

Gene, 95, faleceu em fevereiro passado, poucos dias após a morte repentina de sua esposa, Betsy Arakawa, em sua casa isolada no Novo México. Agora, dois meses depois, o quadro completo da situação começou a emergir, pintando um retrato mágico de uma estrela envelhecida lutando contra doenças graves e perdas inimagináveis.

De acordo com registros médicos divulgados pelo New Mexico Bureau of the Investigator, Gene sofria de uma série de problemas de saúde com risco de vida, incluindo doença cardíaca grave, insuficiência renal crônica e doença de Alzheimer avançada.

Gene Hackman e sua esposa

O aclamado ator morreu de doença cardiovascular

A autópsia confirmou que Gene tinha um marcapasso biventricular desde abril de 2019 e apresentava características neurodegenerativas consistentes com a doença de Alzheimer. A causa da morte foi doença cardiovascular aterosclerótica e hipertensiva grave, com Alzheimer e doença renal como fatores contribuintes.

Tragicamente, as descobertas sugerem que Gene pode ter passado quase uma semana vagando pela casa após a morte de Betsy, sem saber que ela havia falecido.

O declínio cognitivo de Gene, causado pelos diferentes estágios do Alzheimer, provavelmente o protegeu de alguma forma da realidade ao seu redor. O casal, que estava casado há mais de 30 anos, construiu uma vida tranquila junto, longe dos holofotes da mídia de Hollywood.

Betsy, 65 anos, morreu primeiro, por volta de 12 de fevereiro, de insuficiência respiratória causada por hantavírus, uma doença rara e mortal contraída pela exposição a fezes e saliva de roedores.