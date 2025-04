A chocante minissérie da Netflix sobre uma trágica história real que está impactando a todos

Em 17 de julho de 2007, o Brasil sofreu o acidente aéreo mais mortal da América do Sul, quando um avião da TAM Linhas Aéreas colidiu com um prédio após não conseguir pousar. Este evento trágico, que ceifou a vida de quase 200 pessoas, agora é o foco de uma nova série documental da Netflix intitulada “Congonhas: Tragédia Anunciada”. A produção explora os diversos fatores que contribuíram para esse desastre, que muitos acreditam que poderia ter sido evitado.

‘Congonhas: Tragédia Anunciada’, a série que está bombando na Netflix

“Esta série documental de três partes examina as histórias não contadas e a tragédia humana por trás do desastre aéreo mais mortal da América Latina”, revela a sinopse oficial da Netflix.

O avião, que voava de Porto Alegre para São Paulo, não conseguiu parar ao pousar no Aeroporto de Congonhas. A aeronave saiu da pista e colidiu com um prédio da TAM e um posto de gasolina, causando uma grande explosão. Entre as vítimas estavam os 187 passageiros e tripulantes a bordo, além de 12 pessoas em terra. A investigação subsequente determinou que o acidente foi causado por um erro no manuseio das alavancas de empuxo, semelhantes ao acelerador de um automóvel, durante um procedimento muito complicado com a marcha ré desativada.

Uma produção documental

Segundo o site Aviacionline, a causa do acidente foi “uma configuração incorreta dos comandos do acelerador, pois um deles não estava na posição de potência mínima. […] Com um dos motores ainda gerando empuxo suficiente, o avião não conseguiu parar ao pousar na pista 35L de Congonhas.”

Também houve deficiências na infraestrutura do aeroporto. Por exemplo, “a falta de sulcos na pista, que ajudam a drenar a água da chuva e reduzem o risco de aquaplanagem, também contribuiu para a tragédia”.