Vídeo inédito do Papa Francisco antes de sua morte: este foi seu último pedido

Uma semana após o Papa Francisco morrer de derrame em sua residência no Vaticano, novos detalhes e coincidências sobre sua morte surgiram em vários meios de comunicação.

ANÚNCIO

A primeira delas, e a que mais atraiu atenção, foi a de que o Papa morreu na segunda-feira de Páscoa, um dia depois de ter aparecido na sacada da Basílica de São Pedro, onde fez um último apelo pela paz. Esta foi a última aparição de Jorge Mario Bergoglio, que sempre será reconhecido como o “Primeiro Papa Latino-Americano” e é uma das figuras mais queridas depois de João Paulo II.

Papa Francisco (Photo by Vatican Media via Vatican Pool/Getty Images) (Vatican Pool/Getty Images)

Como foi o funeral do Papa Francisco?

Foi no dia 26 de abril que vários líderes mundiais se reuniram para dar o último adeus ao Sumo Pontífice no funeral realizado na Praça de São Pedro, na Cidade do Vaticano, em uma cerimônia solene que contou com a presença de um total de 130 delegações oficiais, 50 chefes de Estado e dez “nobres soberanos”.

Entre as figuras proeminentes que compareceram ao funeral do Papa Francisco estavam o Rei e a Rainha da Espanha, Felipe e Letizia, o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, acompanhado pela Primeira Dama, Melania Trump, e outros líderes mundiais.

Após a cerimônia, o Papa Francisco foi sepultado no sábado, 26 de abril, na Basílica de Santa Maria Maggiore, após seu funeral no Vaticano, onde estima-se que, além de outros líderes mundiais, cerca de 30.000 pessoas visitaram o túmulo do pontífice, que morreu na “Segunda-feira do Anjo”, um dia importante para os católicos que celebram a ressurreição de Jesus Cristo.

Funeral Papa Francis CIDADE DO VATICANO, VATICANO - 26 DE ABRIL: Vista geral durante o funeral do Papa Francisco na Praça de São Pedro, em 26 de abril de 2025, na Cidade do Vaticano. O Papa Francisco faleceu em 21 de abril, aos 88 anos. Nascido na Argentina como Jorge Mario Bergoglio, foi o primeiro latino-americano e o primeiro jesuíta a se tornar Papa, eleito em 2013. Adotando o nome Francisco em homenagem a São Francisco de Assis, ele promoveu uma versão mais humilde do papado do que muitos de seus antecessores. Ele será sepultado fora do Vaticano, em um simples caixão de madeira, na Basílica de Santa Maria Maggiore. (Photo by Antonio Masiello/Getty Images) (Antonio Masiello/Getty Images)

Vídeo do Papa Francisco divulgado antes de sua saúde piorar

Horas após o funeral do Papa Francisco, o Vaticano divulgou um vídeo inédito do Pontífice, gravado em 8 de janeiro em sua residência na Casa Santa Marta, dias antes de a saúde do líder da Igreja Católica começar a piorar.

Neste vídeo, o Papa Francisco fez um dos seus últimos pedidos: ouvir antes de responder. Uma mensagem especialmente dedicada aos jovens em preparação ao Jubileu dos Adolescentes, que se celebra em Roma nestas datas.

ANÚNCIO

“Queridos meninos e meninas, uma das coisas mais importantes da vida é ouvir, aprender a ouvir. Quando alguém fala com vocês, esperem até que terminem para que vocês o entendam bem e, então, se tiverem vontade, digam alguma coisa. Mas o importante é ouvir”, disse o Papa Francisco.

E destacou a perda de certos valores hoje, dizendo: “Observe atentamente as pessoas. Elas não escutam. Respondem no meio da explicação, e isso não contribui para a paz. Escute, escute bastante.”

LEIA TAMBÉM:

“Viagem custou sua juventude”: Katy Perry choca com aparência e haters apontam que espaço a “envelheceu”

“Ela está trollando a mulher do filho”: Victoria Beckham copia look da nora e causa polêmica nas redes sociais

Sim, é verdade: Michael Bay dirigirá um filme baseado em clássico dos videogames

Por fim, ele destacou o valor que os avós nos ensinaram, destacando-o como um dos mais importantes: ouvir antes de responder para evitar conflitos: “Os avós nos ensinam muito”.