“Problemas no paraíso?”: gesto de Ryan Reynolds com Blake Lively revela total desconforto

Todos os anos, a revista TIME revela sua lista das 100 pessoas mais influentes do mundo. Em 2025, a atriz e produtora Blake Lively se juntou a esse prestigiado grupo ao lado de figuras como Serena Williams, Simone Biles, Demi Moore, entre outras. No entanto, o que prometia ser um momento de celebração para a estrela acabou desencadeando uma onda de críticas, memes e suspeitas sobre o verdadeiro estado de seu relacionamento com Ryan Reynolds.

Um reconhecimento marcado pela controvérsia

Durante o TIME100 Gala, realizado no Jazz at Lincoln Center em Nova York, Lively fez um discurso comovente no qual prestou homenagem à sua mãe, Willie Elain McAlpin. A atriz revelou que sua mãe sobreviveu a uma tentativa de assassinato por um colega de trabalho muito antes de Blake nascer.

Blake Lively Blake Lively foi escolhida no TIME100, mas seu discurso despertou críticas e polêmicas (Getty)

“A pessoa que mais influenciou minha vida foi minha mãe. Estou aqui hoje, diante de vocês, graças a uma mulher anônima que teve a coragem de compartilhar sua história”, disse ela em meio às lágrimas.

Embora sua mensagem fosse carregada de emoção e vulnerabilidade, o momento não poderia ter sido mais infeliz. Blake Lively está atualmente enfrentando uma intensa disputa legal com Justin Baldoni, seu colega de elenco em ‘It Ends With Us’, a quem ela acusa de assédio sexual. Baldoni negou as acusações e entrou com uma ação contra a atriz, alegando que ela iniciou uma campanha de difamação contra ele.

Somado a isso, Lively ainda enfrenta críticas de anos passados, como o escândalo em torno de seu casamento com Ryan Reynolds em uma antiga plantação, onde teria sido uma fazenda que usava trabalho escravo, um evento que muitos ainda consideram insensível. Todo esse contexto fez com que as redes sociais explodissem com comentários negativos, longe de aplaudir seu reconhecimento. “Quanto ela pagou para estar lá?”, “Blake Lively sendo 100 vezes insuportável” ou “Isso tem que ser uma piada”, diz o texto.

Apesar das críticas, Lively agradeceu publicamente à advogada e ativista Sherrilyn Ifill, que escreveu seu perfil para a TIME, e reafirmou seu compromisso de “usar sua influência para lutar por um futuro mais seguro para todos”.

Problemas no paraíso?

Em meio a esse turbilhão, Ryan Reynolds permaneceu fisicamente ao lado da esposa, mas sua linguagem corporal falou mais alto que palavras. Vários vídeos do evento mostraram o ator de ‘Deadpool’ visivelmente desconfortável durante a festa de gala. Enquanto Blake posava radiante para os fotógrafos, Reynolds permanecia de lado, quase escondido, com as mãos sempre nos bolsos e evitando qualquer gesto público de proximidade, como segurar a mão dela.

As imagens rapidamente se tornaram virais nas redes sociais, onde os usuários logo comentaram: “Pobre Ryan, dá para ver que ele não quer estar ali”, “O desconforto é muito incômodo de assistir”. “O show deles está desmoronando.” “Se eu fosse Ryan, também não gostaria de estar lá”, expressaram internautas.

Alguns até se aventuraram a especular que o casamento poderia estar passando por uma crise séria, enquanto outros ressaltaram que sua atitude era compreensível dado o contexto de controvérsia que atualmente cerca Blake.

Outro detalhe que nos chamou a atenção foi que, enquanto ela sorria e posava para as câmeras, Ryan parecia mais interessado em brincar com os fotógrafos ou desviar o olhar. Essa falta de conexão pública contrastou fortemente com outras ocasiões em que eles foram vistos se divertindo e se relacionando em tapetes vermelhos, alimentando ainda mais teorias de possível tensão entre eles.

Até agora, nem Reynolds nem Lively comentaram sobre os rumores de uma crise conjugal. Não é a primeira vez que as redes sociais especulam sobre o relacionamento deles, mas, desta vez, o contexto não poderia ser mais delicado.