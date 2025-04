O poderoso significado por trás da gravata preta que o Rei Charles usou após a morte do Papa Francisco

Após o anúncio da morte do Papa Francisco, muitas celebridades e membros da realeza compartilharam suas condolências e despedidas. Um deles foi Charles III, que publicou uma mensagem comovente, de acordo com o Panorama Web.

ANÚNCIO

O rei Charles III usou uma gravata preta em sua aparição mais recente: por quê?

No entanto, um dos detalhes que mais chamou a atenção foi seu look mais recente, usado para se encontrar com o primeiro-ministro da Nova Zelândia, Christopher Luxon. Ele usava uma gravata preta, deixando muitos em dúvida. Por que o rei Charles III escolheu este acessório para sua aparição pública após a morte do pontífice?

É um protocolo real britânico; cada escolha de guarda-roupa tem uma mensagem muito clara, mesmo quando parece mínima. Seu traje black tie recente é um símbolo de luto, respeito e solenidade, e é frequentemente usado em momentos de perdas significativas, seja dentro da família real ou ao redor do mundo.

Uma mensagem de luto e respeito pelo falecimento do Papa Francisco

Neste caso, a decisão do Rei Charles III de usar esse tom sóbrio e essa cor de gravata foi um gesto claro e profundo de respeito ao Papa Francisco, que morreu aos 88 anos após semanas de batalha no hospital.

É importante lembrar que, embora o monarca seja o chefe da Igreja Anglicana, seus encontros recentes com o Papa e seu histórico de abertura inter-religiosa demonstram um claro desejo de abrir caminho para o relacionamento inter-religioso.

LEIA TAMBÉM:

“Viagem custou sua juventude”: Katy Perry choca com aparência e haters apontam que espaço a “envelheceu”

ANÚNCIO

“Ela está trollando a mulher do filho”: Victoria Beckham copia look da nora e causa polêmica nas redes sociais

Sim, é verdade: Michael Bay dirigirá um filme baseado em clássico dos videogames

Apesar das claras diferenças entre as duas instituições religiosas, Charles III demonstrou que espiritualidade e diplomacia podem andar de mãos dadas. No encontro com o primeiro-ministro da Nova Zelândia, os dois refletiram sobre o “legado extraordinário” do Sumo Pontífice.