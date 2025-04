Morre celebridade trans que participou de reality show de sucesso

O mundo dos reality shows está de luto após a morte de uma estrela do reality show LGBTQ+ ‘RuPaul’s Drag Race’ ter sido anunciada nas últimas horas.

A celebridade é Jiggly Caliente, 44, famosa por participar de programas de televisão drag como ‘RuPaul’s Drag Race’, ‘RuPaul’s Drag Race: All Stars’ e ‘Drag Race Philippines’.

A notícia foi confirmada pela família de Jiggly em sua conta oficial do Instagram.

“É com profunda tristeza que anunciamos o falecimento de Bianca Castro-Arabejo, conhecida e amada no mundo todo como Jiggly Caliente”, disseram.

Do que Jiggly Caliente morreu?

No comunicado divulgado pela família, eles informaram que a perna direita de Jiggly foi amputada devido a uma infecção grave.

Foi até relatado que, devido a seus problemas de saúde, sua participação no ‘RuPaul’s Drag Race Philippines’, bem como qualquer aparição pública, foi cancelada.

De acordo com a reportagem, a atriz trans morreu pacificamente em 26 de abril, às 4h42, cercada por sua amorosa família e amigos mais próximos.

E sua família a descreveu como um ser de presença luminosa no mundo do entretenimento e da defesa; com energia contagiante, humor único e autenticidade incomparável.

Até agora, nem a produção do programa nem a conta oficial do programa comentaram a trágica notícia.

Os amigos de Jiggly Caliente se despedem dela nas redes sociais

Amigos e fãs da artista compartilharam sua tristeza nas redes sociais por sua morte.

A drag queen Baga Chipz enviou uma mensagem de condolências: “Uma das almas mais generosas e doces que já conheci. Vou sentir muita falta de você, linda. Obrigada por sempre ser tão especial. Descanse em paz, lenda”, escreveu ela.