Filme desconhecido de Angelina Jolie está arrasando na Netflix: você nunca pensou em vê-la assim

A chegada da Netflix mudou drasticamente a maneira como assistimos a programas de TV e filmes, e muitas produções conseguiram encontrar um novo lar na plataforma de streaming vários anos após sua estreia nas telonas.

‘Sete Dias e Uma Vida’: o filme esquecido de Angelina Jolie que está bombando na Netflix

Isso aconteceu recentemente com a comédia romântica ‘Sete Dias e uma Vida’, filme que estreou nos cinemas em 2002 e teve grande impacto nas bilheterias mundiais. No entanto, o longa parece ter conquistado um novo público desde sua chegada à Netflix, tornando-se rapidamente uma das tendências de streaming mais assistidas 23 anos após seu lançamento, segundo o Que Ver.

“Surpresa pela previsão de uma vidente, uma repórter famosa que vive uma vida superficial precisa reavaliar suas prioridades... e seu futuro”, revela a sinopse oficial da Netflix.

Esta comédia romântica é estrelada por Angelina Jolie e se tornou tendência na Netflix em seus mais de 23 anos de lançamento nos cinemas, e uma nova geração de jovens está descobrindo o filme.

Uma história cativante

Estrelado por Angelina Jolie, o filme conta a história de uma repórter famosa que vive imersa na superficialidade de seu sucesso profissional. No entanto, a previsão de uma vidente a força a repensar tudo o que ela achava que sabia sobre si mesma e seu futuro.

Jolie, com uma atuação majestosa, interpreta uma mulher presa entre o brilho de sua vida pública e a falta de sentido real em sua existência. O filme consegue combinar drama com elementos de reflexão, enquanto seu personagem luta com a ideia de que o que realmente importa são os relacionamentos pessoais e a introspecção, não o sucesso ou as aparências.

O elenco inclui Edward Burns e Tony Shalhoub, que interpretam personagens importantes que ajudam o protagonista a dar os passos necessários para a redenção. Stockard Channing, Lisa Thornhill, Christian Kane, James Gammon, Melissa Errico, Max Baker e Gregory Itzin completam um elenco que dá ao filme notável riqueza emocional e complexidade de personagens.