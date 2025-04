A aclamada série sensual da Netflix que cativou a todos: é viciante

Não só na Netflix se destacam as grandes estreias de filmes, séries, minisséries e documentários, aumentando o catálogo de opções disponíveis na plataforma, mas também há diversas produções que já existem há algum tempo e que são excelentes alternativas para curtir.

Nesse ponto, há uma série mexicana que obteve grande sucesso tanto na estreia quanto com a chegada de suas novas temporadas, e que é uma boa opção para quem ainda não viu.

A série mexicana que vai pegar você na Netflix

Trata-se de ‘A Casa das Flores’, produção que conta com três temporadas e 33 episódios no total, que mistura drama com comédia e conta com algumas cenas picantes.

La Casa De Las Flores La Casa De Las Flores (Javier çvila/Netflix/Javier Ávila/Netflix)

“Enquanto Paulina sobrevive na prisão, Elena permanece no hospital, a avó assume o controle da casa e a relação de Diego e Julián é ameaçada por ideias conservadoras, viajamos ao passado (há quarenta anos) para descobrir as origens da amizade de Virginia, Ernesto, Salomón e Carmela, bem como os segredos obscuros e crimes que assombram os familiares no presente.”

É assim que o serviço de streaming descreve esta produção criada por Manolo Caro e que tem no seu elenco nomes de destaque como Aislinn Derbez, Cecilia Suárez, Verónica Castro, Darío Yazbek, Arturo Ríos, Paco León e Juan Pablo Medina.

A série também conquistou aplausos do mundo da crítica. Álvaro Cueva de Milenio destacou que ‘A Casa das Flores’ é, acima de tudo, um conceito para se divertir, para se divertir. E não assista apenas a um episódio, assista a todos, porque sempre acontece alguma coisa, os personagens estão sempre crescendo”.

Por sua vez, Natalia Marcos do Diario El País indicou que “não esconde o seu status de novela. Mas também afirma ser algo diferente do que se pode esperar.

Dessa forma, se você deseja assistir a uma das séries mais viciantes e cativantes da Netflix, ‘A Casa das Flores’ é uma das melhores opções encontradas na plataforma.