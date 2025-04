Nova temporada da série chocante que está quebrando recordes de audiência na Netflix

You. Madeline Brewer como Bronte em 'You'. Cr. Courtesy of Netflix © 2025

Desde a estreia da série original, a Netflix lançou diversas produções que se tornaram as queridinhas dos usuários. Entre eles, destacam-se nomes como “House of Cards”, “Stranger Things”, “Squid Game”, “Orange is the New Black” e “Adolescence”, entre outros.

ANÚNCIO

E justamente, uma das produções mais reconhecidas da plataforma acaba de estrear sua mais nova temporada e já é sucesso de público.

A tão esperada temporada da série que chegou na Netflix

Esta é a nova temporada de “Você”, uma das principais produções do serviço de streaming, que conta com milhões de seguidores no mundo todo.

You Madeline Brewer como Bronte, Penn Badgley como Joe Goldberg em 'You'. Cr. Courtesy of Netflix © 2025 (COURTESY OF NETFLIX)

“Na quinta e última temporada, Joe Goldberg retorna à cidade de Nova York para desfrutar de um final feliz... mas os fantasmas de seu passado e seus segredos mais obscuros logo se tornam uma ameaça.”

É assim que a plataforma descreve a temporada final desta produção de Greg Berlanti, que cativou muitos ao longo de suas temporadas.

O elenco inclui nomes como Penn Badgley, Charlotte Ritchie, Madeline Brewer, Anna Camp e Griffin Matthews.

Vale ressaltar que a quinta temporada também recebeu aclamação da crítica. Therese Lacson, do Collider, observou que é “um retorno assombroso e delicioso à boa forma de Joe Goldberg, com uma última reviravolta antes do final”.

ANÚNCIO

LEIA TAMBÉM:

Tentativa de dublar um anime popular com IA: o resultado foi deplorável

5 minisséries que provam que é melhor ficar sozinha do que mal acompanhada

William e Kate comemoram aniversário do filho com vídeo inédito: “Ele é um clone da Lady Di”

Por sua vez, Lacy Baugher, da Paste Magazine, observou que “é um capítulo final adequado para uma série que tem sido exagerada em termos de tom e emoção, mas continua sendo impossível desviar o olhar”.

Então, se você é fã da série ou gosta de suspense, “Você” é uma ótima opção para curtir na Netflix.