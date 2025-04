“Ela está trollando a mulher do filho”: Victoria Beckham copia look da nora e causa polêmica nas redes sociais

Victoria Beckham comemorou seu 51º aniversário em grande estilo com uma homenagem deslumbrante à sua nora ao exibir um visual que Nicola usou anteriormente na estreia de seu filme como diretora, ‘Lola’, em fevereiro de 2024.

O novo visual de Victoria Beckham causou alvoroço nas redes sociais

A comemoração foi pequena e muito pessoal, e Victoria compartilhou sua gratidão no Instagram, enviando uma mensagem carinhosa de felicitações à sua família e amigos. “Obrigada por tornar meu aniversário tão especial 🎂✨🎈Minha família e amigos, eu amo muito vocês xxxxx”, ela escreveu, conforme relatado pelo Brightside.

Ela também postou momentos do seu grande dia: um passeio tranquilo de iate e um jantar muito íntimo. David, Romeo e Harper também estavam lá, provando o quão unida a família Beckham é.

Victoria usou um conjunto branco marcante de sua própria linha de moda. O visual combinava um bustiê modelado com calças elegantes e sob medida, uma combinação perfeita de elegância clássica e estilo moderno, fiel ao seu estilo característico.

Alguns internautas compararam o visual de Victoria com o da nora

Embora seu conjunto tenha recebido muitos elogios, ele também gerou uma grande comoção com uma mistura de reações online. Um usuário brincou: “Devo ter pegado emprestado o da Nicola, eles parecem do mesmo tamanho, haha!”, enquanto outro disse: “Ele está trollando a esposa do filho”, insinuando uma dinâmica familiar subjacente.

Outras reações

Além disso, alguns fãs inundaram as postagens de Victoria com amor e admiração em seu aniversário: “Ela está ficando mais jovem!” “Que família linda!” e “Ele vai fazer 25 anos?” foram apenas algumas das muitas mensagens emocionais. Outros se juntaram com doces sentimentos como “Feliz aniversário, linda 🎂” e “Família incrível 😍😍😍 Feliz aniversário🎂”. Um fã até destacou o quanto Victoria e Harper são parecidas.