William e Kate comemoram aniversário do filho com vídeo inédito: “Ele é um clone da Lady Di”

Kate, Princesa de Gales, acena do balcão do Palácio de Buckingham com o Príncipe William, Princesa Charlotte e Príncipe Louis durante a coroação do Rei Charles III, em Londres, em 6 de Maio de 2023. (Leon Neal/Pool Photo via AP)

O membro mais novo da família galesa completa sete anos neste dia 23 de abril, e o Palácio Real comemorou em grande estilo com uma série de imagens inéditas do pequeno Louis, que, nos últimos anos, se tornou um dos membros mais marcantes da família devido às divertidas aparições ao lado dos pais.

ANÚNCIO

Assim como a princesa Charlotte e seu irmão mais velho, o príncipe George, o príncipe Louis conquistou os holofotes com sua natureza carismática, despreocupada e travessa em importantes eventos reais, como o Jubileu de Platina da rainha Elizabeth II, estrelando vídeos nos quais ele podia ser visto fazendo caretas engraçadas.

Kate, Princesa de Gales e Príncipe William com seus filhos, o Príncipe George, à direita, a Princesa Charlotte e o Príncipe Louis. | Foto: AP

O vídeo do príncipe Louis afirmando ser um “clone de Lady Di”

Com um novo retrato do pequeno e calorosos parabéns, o príncipe William e Kate Middleton escreveram: “Desejando ao príncipe Louis um feliz 7º aniversário” e compartilharam um vídeo no qual a realeza mostra o quanto ele cresceu, aproveitando o ambiente natural de sua residência em Adelaide Cottage.

O rei Charles III se uniu às felicitações, que não se esqueceu do neto em um dia tão especial, onde dedicou algumas palavras carinhosas que diziam: “Feliz aniversário ao príncipe Louis”, a mesma mensagem que complementou com um retrato com o neto, mostrando a grande proximidade que existe entre eles, além de compartilhar um vídeo onde o pequeno é visto aproveitando o ambiente natural e oferecendo um enorme sorriso em seu sétimo aniversário.

As imagens compartilhadas nas redes sociais causaram comoção entre os seguidores da realeza, com alguns apontando que quanto mais velho o pequeno Louis fica, mais ele se parece com sua avó, Lady Di.

“Tornando-se um homenzinho lindo. Feliz, feliz aniversário, Príncipe Louis”, “Sou só eu ou o vejo como alguém mais tranquilo? Adoro seu espírito aventureiro, como o de Diana”, diziam alguns comentários de internautas, que destacaram que ele não só tinha uma forte semelhança com a avó, mas também com o tio, o Príncipe Harry.

A profunda conexão entre Kate Middleton e o Príncipe Louis

Kate Middleton é uma mãe dedicada, no entanto, alguns afirmam que ela tem um “relacionamento especial” com o príncipe Louis, já que ele é o mais novo de seus filhos, então a princesa de Gales teria uma conexão mais forte com ele, percebendo que ele está crescendo rápido demais.

ANÚNCIO

Embora seja uma mãe dedicada aos seus três filhos, a Princesa de Gales tem uma relação especial com Louis. Como a maioria das mães, ela sente que o filho mais novo está crescendo rápido demais, e há muitas emoções conflitantes.

LEIA TAMBÉM:

Este é o filme brasileiro da Netflix que está emocionando a todos

O grave erro do filme ‘Conclave’: isso NÃO deveria acontecer após a morte de um Papa

A minissérie de quatro episódios sobre o lado desconhecido do Papa Francisco está na Netflix

Além disso, o aniversário do filho mais novo do Príncipe e da Princesa de Gales representaria um ponto de virada na tradição do Palácio Real de comemorar aniversários. A mídia notou que a futura rainha teria optado por ter seu retrato tirado por um fotógrafo, em vez do seu próprio, como havia feito em anos anteriores.