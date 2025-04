Influenciadora famosa morre aos 28 anos após não conseguir arrecadar US$ 227.000 para uma ambulância aérea

Nas últimas horas, viralizou o caso de uma influenciadora que perdeu a vida aos 28 anos.

Plataformas como Instagram, Facebook e TikTok estão lançando criadores de conteúdo à fama, gerando grandes comunidades que consomem seus vídeos em diversas redes sociais.

Notícias, comédia, esportes e viagens são alguns dos tópicos que influenciadores do mundo todo costumam cobrir.

Agora foi revelado que uma famosa Instagrammer faleceu após passar várias semanas hospitalizada nas Filipinas.

Influenciadora famosa morre aos 28 anos

Esta é Vanessa Konopka, 28 anos, que é de origem alemã, mas estava nas Filipinas no final do ano passado quando adoeceu.

A influenciadora havia sido diagnosticada com danos graves no fígado e pneumonia.

E ela costumava compartilhar vídeos de suas viagens acompanhada do namorado Fernando, que criou uma campanha no GoFundMe para arrecadar US$ 227.000 para alugar uma ambulância aérea para ajudá-la a retornar à Alemanha e receber cuidados.

No entanto, foi pela plataforma que Fernando anunciou a morte de Vanessa.

“Ela sempre amou se conectar com todos vocês, e seu amor pelas Filipinas era indescritível”, escreveu ele.

E ele acrescentou: “Ela me ensinou a me amar e a seguir meus sonhos! Eu te amarei para sempre, e quem sabe a gente se vê de novo.”

Namorado de influenciadora desativou campanha de arrecadação de fundos

Após a morte da influenciadora, Fernando desativou a campanha de arrecadação de fundos, que havia arrecadado 5.917 euros.

Além disso, a mãe de Vanessa conseguiu se encontrar com ela antes da morte da jovem, em 7 de março.