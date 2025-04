Este é o filme brasileiro da Netflix que está emocionando a todos

A Netflix vive um fenômeno incontrolável com produções do mundo todo, e o Brasil se posiciona como um dos grandes players. Basta lembrar do impacto mundial de ‘Ainda Estou Aqui’, filme que não só empolgou a crítica como também conseguiu entrar no Oscar com três importantes indicações: Melhor Filme, Melhor Longa-Metragem Internacional e Melhor Atriz para Fernanda Torres, ganhando o prêmio de Melhor Longa-Metragem Internacional. Agora, a gigante do streaming volta a olhar para o talento brasileiro com ‘Inexplicável’, uma história baseada em fatos reais que, em apenas 114 minutos, está levando lágrimas aos olhos de todo o mundo.

O sucesso desse tipo de filme parece ter uma fórmula poderosa: histórias humanas, atuações cativantes e produção cuidadosamente elaborada. O Brasil, com sua riqueza cultural e perspectiva empática, conseguiu traduzir isso para a tela com uma linguagem universal que se conecta diretamente com as emoções.

‘Inexplicável’: Uma comovente história de fé na Netflix

Baseado no livro’ O Menino que Queria Jogar Futebol’, do jornalista Phelipe Caldas, o filme conta a história real de Gabriel Varandas, um jovem apaixonado por futsal que, após vencer um campeonato, enfrenta um dos maiores desafios que uma criança pode enfrentar: um diagnóstico devastador. Aos oito anos de idade, ele foi diagnosticado com um tumor cerebral maligno e, após uma cirurgia de emergência, sofreu meningite bacteriana que o deixou com morte cerebral. Os médicos perdem todas as esperanças… exceto uma.

A figura do Dr. Christian Diniz, interpretado por André Ramiro (Tropa de Elite), é fundamental nessa história de fé. Contra todas as probabilidades, ele decide tentar um tratamento que está praticamente obsoleto: albumina injetável. O que se segue é um processo de recuperação milagroso que deixa todos sem fôlego.

O elenco conta com grandes nomes da atuação brasileira como Letícia Spiller, que interpreta Yanna, mãe de Gabriel; Eriberto Leão como seu pai Marcus; e a brilhante atuação do jovem Miguel Venerabile no papel principal. O elenco é completado por Suely Franco como a querida avó Suelene, e Adriana Lessa, Víctor Lamoglia e Walter Breda em papéis coadjuvantes que também trazem calor e profundidade.

Por que ‘Inexplicável’ está conquistando todo mundo?

Esta não é apenas uma história triste: é uma história de esperança. Em tempos em que o público busca inspiração real, filmes como ‘Inexplicado’ oferecem um poderoso lembrete da resiliência humana. A autenticidade da história — uma família comum enfrentando o impensável e a força de uma criança que se recusa a desistir — transparecem na tela.

Além disso, o filme não cai no melodrama fácil. Dirigido por Fabrício Bittar (Amor Sertanejo), consegue equilibrar emoção com profundidade narrativa e uma estética que destaca os contrastes entre a vida, a doença e a luta pela sobrevivência.

Com 114 minutos de duração, ‘Inexplicável’ é mais um exemplo de como as histórias reais continuam sendo as mais poderosas. Se você ainda não viu, prepare os lenços e deixe-se levar por essa história que, sem dúvida, vai te fazer pensar nos pequenos milagres da vida.