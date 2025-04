A minissérie de quatro episódios sobre o lado desconhecido do Papa Francisco está na Netflix

(Photo by Franco Origlia/Getty Images)

Após a morte do Papa Francisco, filmes religiosos sobre o Vaticano e seu pontífice estão em alta na Netflix. É o caso de ‘Pode me Chamar de Francisco’, que destaca seus primeiros passos como padre e sua juventude.

‘Pode me Chamar de Francisco’: uma joia da Netflix que faz referência ao Papa

O argentino Rodrigo de la Serna interpreta o Papa Francisco na produção lançada em 2016 e, devido à sua duração, a Netflix decidiu transformá-la em minissérie.

Antes de seu lançamento em 2015, o filme durou apenas 98 minutos nos cinemas italianos, embora a minissérie tenha, na verdade, 198 minutos.

A minissérie religiosa tem como foco o Papa Francisco, baseada no livro O Papa do Povo, escrito pela jornalista argentina Evangelina Himitian. O escritor conta a história de Jorge Bergoglio desde sua juventude, seus primeiros passos como padre na Argentina e sua estreia como papa aos 77 anos.

“Antes de se tornar Papa Francisco, o padre Jorge Bergoglio explora sua vocação religiosa em um país assolado por uma ditadura militar”, diz a sinopse oficial da minissérie.

Uma produção com boas pontuações de especialistas

Com uma pontuação de 7,6 de 10 no IMDb, esta produção é um raio-x de um país inteiro através dos olhos e da atuação na sociedade de um homem muito influente antes de se tornar o líder espiritual da religião católica, conforme resenha do Que Ver.

Nesta minissérie, o diretor Daniel Luchetti não tem medo de polêmicas e se aprofunda em um dos lados menos conhecidos do Papa Francisco, um tópico de discussão global desde sua eleição como Pontífice. Composto por quatro capítulos, Chame-me Francisco é a maneira ideal de prestar homenagem a um homem que permanecerá para sempre na história da humanidade.