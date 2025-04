5 filmes para te ajudar a entender por que seu parceiro não te valoriza tanto quanto você merece

Aqui está uma constatação da realidade que às vezes é difícil de aceitar, mas que muda sua vida: o amor não pode ser implorado. Não há negociação nem súplica. Quem realmente te ama te faz sentir paz, não ansiedade. Segurança, sem dúvidas. Presença, não desculpas.

ANÚNCIO

Quando alguém para de te ver, de te ouvir, de te escolher... não é porque não sabe amar, é porque não quer te amar. E não importa o quanto você justifique ou o quanto você tente, você nunca será o suficiente para alguém que não está disposto a ficar.

Se você está com aquela mentalidade de “não sei se fico ou se vou”, esses cinco filmes podem lhe dar clareza.

Filmes para te ajudar a perceber que essa pessoa não te ama como você merece

Alguém que Você Amava (Disney+ / Prime Video)

Filmes Filmes que te ajudarão a se livrar de quem não te ama como merece (Prime Video)

Você já amou alguém, mas não era o momento certo? Esta história coreana acompanha Joon Ho e Ah Yeon, melhores amigos com uma conexão profunda, que tentam transformar sua amizade em um relacionamento. No entanto, conforme eles vivem juntos, Ah Yeon percebe a falta de ambição e comprometimento de Joon Ho, o que prejudica o relacionamento deles.

O filme retrata esses amores que, embora reais, não florescem porque as ações não acompanham os sentimentos. Uma história que deixa a pergunta “e se...?” no ar.

Alguém que eu conhecia (Prime Video)

Filmes Filmes que te ajudarão a se livrar de quem não te ama como merece (Prime Video)

Você realmente sente falta do seu ex ou de como vocês eram com ele? Nesta comédia dramática, Ally retorna à sua cidade natal pouco antes do casamento de seu ex, Sean. Ao reencontrar-se com ele, ela é forçada a questionar a vida que construiu e a pessoa que se tornou.

Durante esse reencontro, ela conhece Cassidy, uma jovem que a faz lembrar da pessoa que ela costumava ser, levando-a a embarcar em uma jornada de autodescoberta. Por meio desse processo, Ally confronta as decisões e mudanças que a distanciaram de sua essência, questionando o que ela realmente quer em sua vida.

ANÚNCIO

Ele não está a fim de você (Max)

Esta comédia romântica de 2009, estrelada por Jennifer Aniston, Drew Barrymore, Ben Affleck e outros, oferece uma visão honesta e brutalmente realista dos sinais que muitas vezes escolhemos ignorar nos relacionamentos. O filme entrelaça várias tramas que exploram o amor moderno, as expectativas e as decepções, desde a mulher que espera por uma ligação que nunca chega até o homem que evita compromisso. Com humor e sensibilidade, ele nos lembra das verdades desconfortáveis ​​do amor não correspondido e das complicações do namoro na era moderna.

LEIA TAMBÉM:

‘Conclave’: onde assistir ao filme vencedor do Oscar sobre a sucessão papal?

As celebridades que escolheram a maternidade sem parceiro e sem culpa

A dramática série turca que acabou de estrear e está cativando todo mundo na Netflix

Amor Não Correspondido (Netflix)

Nesta produção chinesa, Luo Zhi mantém seu amor por Sheng Huai Nan em segredo desde a infância. Apesar da proximidade, seus sentimentos nunca são correspondidos. “Amor Não Correspondido” explora a dor de amar em silêncio e o processo de autodescoberta e aceitação. Ideal para quem já vivenciou um amor não correspondido.

O Casamento do Meu Melhor Amigo (Netflix)